رئيس جامعة بنى سويف يناقش برامج الدراسات العليا وآليات النقل والندب

بنى سويف هانى فتحى

ترأس الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بنى سويف، اليوم الثلاثاؤ، ثلاثة اجتماعات عبر تقنية "الفيديو كونفرانس" للمنشآت والوافدين وشئون أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة وذلك بحضور نواب رئيس الجامعة والمستشار القانونى وأعضاء ومديرى اللجان.

وناقش الدكتور منصور خلال اجتماع الوافدين ما تم إنجازه بالنسبة لبرامج الدراسات العليا بكليات الجامعة، والإجراءات المتبعة لإنهاء الفصل الدراسى الثانى للوافدين وطلاب الدراسات العليا.

كما ناقش رئيس الجامعة فى لجنة أعضاء شئون هيئة التدريس والهيئة المعاونة آليات ومعايير نقل وندب أعضاء هيئة التدريس من داخل وخارج الجامعة، وتم خلال اجتماع لجنة المنشآت استعراض المقايسة التقديرية الخاصة بأمر الإسناد الملحق والمكمل لعملية التجهيزات وتشييدات الموقع العام بالحرم الجامعة بشرق النيل، بالإضافة إلى المذكرة المعروضة بشأن ملحق مطبعة كلية العلوم.

من ناحية أخرى أعلن الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بنى سويف، اليوم، عن مدة الموعد النهائى لتسليم أبحاث طلاب سنوات النقل بالجامعة حتى الخميس المقبل 18 يونيو الجاري، وذلك انطلاقا من حرص الجامعة على مراعاة مصلحة أبناءها الطلاب وتذليل اى عقبات قد تواجههم .

وأشار الدكتور منصور إلى أن قرار مد فترة التسليم جاء مراعاة لظروف الطلاب الذين لم يتمكنوا من رفع أبحاثهم عبر الايميل الجامعى خلال الفترة المحددة والتى أعلنت عنها الجامعة فى وقت سابق، مؤكدا أنه بعد انتهاء هذه الفترة سيتم تسليم الأبحاث إلى الكنترول الذى سيقوم بإرسالها لأستاذ المادة لتصحيحها.