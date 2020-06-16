اليوم السابع
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رئيس الأركان الإيرانى: أمريكا هددت ناقلات بنزين تابعة لنا فى طريقها لفنزويلا

الثلاثاء، 16 يونيو 2020 04:25 م
رئيس الأركان الإيرانى: أمريكا هددت ناقلات بنزين تابعة لنا فى طريقها لفنزويلا ناقلات نفط - أرشيفية
وكالات

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تحدث رئيس الأركان الايرانية، اللواء محمد باقرى، عن محاولات وتهديدات أمريكية لناقلات البنزين الإيرانية التي ذهبت إلى فنزويلا مؤخرا.

وقال النائب عن أهالي محلات، في مجلس الشورى الإيراني، علي رضا سليمي، إن اللواء محمد باقري قدم تقريرا إلى النواب، خلال الاجتماع المغلق لهم، اليوم الثلاثاء، عن القدرات الدفاعية للبلاد.

وأضاف: "صرح باقري في الاجتماع أننا في معظم الحالات نتبوأ الدور الأول في المجال الدفاعي على صعيد المنطقة، وفي بعض الحالات نحن من بين البلدان الأولى أو الثانية على الصعيد العالمي".

وتابع النائب "أثناء إرسال ناقلات النفط الإيرانية إلى فنزويلا، خططت أمريكا أولا لمنح رشاوى، ثم هددت القبطان والكادر الملاحي، لكن محاولاتها باءت بالفشل".

وأشار النائب سليمي إلى أن رئيس أركان القوات المسلحة الإيرانية، ذكر أن عددا من السفن الحربية الأمريكية في المحيط الأطلسي، هددت بتأجيج التوترات، لكن الأمريكيين فشلوا في تحقيق أهدافهم بفضل إدارة الأوضاع بشكل جيد من قبل الكوادر الملاحية للناقلات الإيرانية.

 

إيران

الجيش الإيرانى

النفط

فنزويلا

ناقلات النفط

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