ديلي ميل:الصين تطلق المرحلة الثالثة والأخيرة لتجارب لقاح"كورونافاك"لكورونا

كتبت أمل علام

كشفت صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، عن لقاح لفيروس كورونا يمثل أملا جديدا كمضاد للفيروس ، حيث تسببت جرعة شركة سينوفاك " Sinovac "، الصينية في استجابة الأجسام المضادة في أكثر من 90% من المرضى، حيث قامت الشركة ومقرها بكين، بتطوير لقاح يسمى "CoronaVac "يستخدم سلالة ميتة من فيروس كورونا التاجي.



التجارب على اللقاح الجديد

وقالت الصحيفة، لقد اختبرت المرحلة الأولى السلامة، حيث لم يبلغ أي من المشاركين عن أي آثار جانبية شديدة من الجرعة، أكثر من 90% من المشاركين في المرحلة الثانية، الذين تلقوا اللقاح على مدى أسبوعين " 14 يومًا"، قاموا بتوليد أجسام مضادة محايدة، حيث تقوم الشركة بتقديم الأوراق لبدء تجارب المرحلة الثالثة في كل من الصين، والدول الأخرى، وهي الخطوة الأخيرة قبل الموافقة عليه للاستخدام العام.



المرحلة الثالثة من التجارب على اللقاح الصينى

أبلغت شركة صينية عن بيانات مبكرة إيجابية من التجارب البشرية لمرشح اللقاح ضد فيروس كورونا الجديد وتقول شركة Sinovac Biotech Ltd ، ومقرها في بكين ، إن اللقاح آمن وقادر على إحداث استجابة مناعية، ما هو أكثر من ذلك، لم يبلغ أي من المرضى عن أي آثار جانبية شديدة.

وأكدت الصحيفة، أن التجربة، التي أجريت في مركز مقاطعة جيانجسو لمكافحة الأمراض والوقاية منها في شرق الصين، كانت عشوائية، حيث تلقى 743 مشاركًا سليمًا تتراوح أعمارهم بين 18 و59عامًا جرعات من اللقاح الجديد ودواء وهمى آخر على جدولين، من هذا المجموع، يشارك 143 متطوعًا في المرحلة الأولى، ويختبرون سلامة التحصين، وهو سلالة ميتة من الفيروس.

والبالغون المتبقون في المرحلة الثانية، لمعرفة ما إذا كانت الأجسام المضادة ستُطلق بعد إعطائها جرعتين من اللقاح خلال أسبوعين" 14" يومًا.

وأوضح متحدث باسم الشركة، إن مجموعة أخرى في الدراسة ستُعطى الحقن على فترة 28 يومًا، لمعرفة ما إذا كان ذلك أكثر فعالية.

وقال ويدونج ين "Weidong Yin "الرئيس التنفيذي ورئيس مجلس الإدارة لشركة سينوفاك Sinovac ، في بيان له: "أظهرت دراستنا للمرحلة الأولى، والثانية، أن لقاح "كورونافاك" آمن ويمكنه إحداث استجابة مناعية، مؤكدا إن اختتام دراساتنا السريرية للمرحلة الأولى، والثانية مع هذه النتائج المشجعة هو معلم مهم آخر حققناه في مكافحة فيروس كورونا "COVID-19".

وقال ويدونج، إن شركة سنوفاك Sinovac الصينية بدأت في بناء منشأة تصنيع للاستعداد للبدء في صنع جرعات إذا أظهرت تجارب أخرى النجاح وإذا تمت الموافقة على اللقاح.

وأضاف "كما هو الحال مع اللقاحات الأخرى لدينا، نحن ملتزمون بتطوير لقاح كورونافاك" CoronaVac "، للاستخدام العالمي كجزء من مهمتنا في توفير اللقاحات للقضاء على الأمراض البشرية.

تستعد شركة سينوفاك Sinovac لتقديم نتائج المرحلة الثانية وخطط تجارب المرحلة الثالثة قريبًا إلى الإدارة الوطنية للمنتجات الطبية في الصين، بالإضافة إلى تطبيقات تجارب المرحلة الثالثة في البلدان الأخرى في العالم.

في الأسبوع الماضي، أعلنت الشركة أنها دخلت في شراكة مع معهد بوتانتان" Butantan" ومقره "ساو باولو" لبدء تجارب المرحلة الثالثة للقاح كورونافاك CoronaVac في البرازيل.