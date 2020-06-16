دراسة: 4 من كل 10 طلاب فى بريطانيا لم يتلقوا دروسهم خلال الإغلاق

كتبت: نهال أبو السعود

وجدت دراسة أن 4 من كل 10 تلاميذ في إنجلترا ليسوا على اتصال منتظم مع معلميهم ، وسط أدلة متزايدة على وجود تباينات واسعة في توفير العمل المدرسي أثناء الإغلاق والمخاوف من أن ملايين الأطفال لا يتعلمون شيئًا على الإطلاق.

ووفقا لصحيفة ذا صن وجد تقرير المؤسسة الوطنية للبحث التربوي (NFER) أن ثلث التلاميذ لم يشاركوا في دروسهم المنزلية اثتاء الاغلاق.

ومع تنامي المخاوف بشأن تأثير فقدان التعلم على جيل من الأطفال المحبوسين خارج المدرسة ، قدرت دراسة منفصلة لمعهد التعليم بجامعة كلية لندن (UCL) أن مليوني تلميذ في المملكة المتحدة - حوالي واحد من كل خمسة - لم يقوموا بالدراسة المنزلية او قضاء ساعة يوميا في التعلم.

وقال البروفيسور فرانسيس جرين ، المؤلف الرئيسي للدراسة ، إن النتائج التي توصلت إليها رسمت صورة قاتمة لفقدان التعليم وانخفاض العمل المدرسي في المنزل.

ويسلط بحث UCL الضوء أيضًا على الفجوة الهائلة في التزويد بين التلاميذ في التعليم الخاص وتلك في قطاع الدولة أثناء الإغلاق ، حيث وجد أن طلاب المدارس الخاصة أكثر احتمالية للاقتراب من التدريس بدوام كامل خمس مرات على الإنترنت من الطلاب في قطاع التعليم الحكومي.

في حين أن سبعة من أصل 10 أطفال في المدارس الحكومية (71% لم يتلقوا أي دروس عبر الإنترنت في اليوم الواحد ، فإن ما يقرب من ثلث المدارس الخاصة (31% كانت تقدم على الأقل أربعة دروس عبر الإنترنت يوميا ، حسب الدراسة.

كانت نتائج استطلاع NFER الذي شمل أكثر من 3200 من الرؤساء والمعلمين في إنجلترا مقلقة أيضًا، حيث وجدت أن المعلمين الذين شملهم الاستطلاع في مايو كانوا على اتصال منتظم مع 60% فقط من تلاميذهم في المتوسط.

لعبت الفجوة الرقمية أيضًا دورًا رئيسيًا في الاختلافات الكبيرة في الدراسة المنزلية، تقريبا جميع تلاميذ المدارس الخاصة (97 % الذين شكلوا جزءًا من استطلاع UCL لديهم جهاز كمبيوتر في المنزل ، في حين أن واحدًا من كل خمسة من طلاب المدارس الحكومية لم يكن لديهم إمكانية الوصول.

وتستند نتائج جامعة كاليفورنيا ، التي نشرها مركز LLAKES للأبحاث حول فرص التعلم والحياة، إلى البيانات التي تم جمعها في الأسبوعين الأخيرين من أبريل من استطلاع شمل أكثر من 4500 طفل تتراوح أعمارهم بين خمس سنوات وما فوق من الأسر في جميع أنحاء المملكة المتحدة.