دبى: رصد مخالفات الإجراءات الوقائية بالذكاء الاصطناعى

وكالات

أعلنت هيئة الطرق والمواصلات فى دبى، عن نجاح نموذج توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعى، المتمثلة في خوارزميات تعلم الآلة والرؤية الحاسوبية، لرصد مخالفات الإجراءات الوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، مثل التباعد الجسدي وارتداء الكمامات داخل مركبات الأجرة التابعة لها سواء للركاب أو السائقين.

ووفقا لصحيفة الإمارات اليوم، قال مدير إدارة تنفيذي الخدمات الذكية في الهيئة أحمد محبوب، إنه تم توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي لمراقبة مدى الالتزام بإجراءات الوقاية من انتشار فيروس كورونا المستجد ورصد المخالفات، بالإضافة إلى عدد الركاب المسموح به للرحلة الواحدة، حيث تم تطبيق هذه التقنيات كمرحلة تجريبية، وعليه سيتم تعميم التجربة بناءً على مخرجات ونتائج هذه المرحلة، مشيراً إلى أن المخرجات أوضحت، من خلال تحليل الفيديوهات، أنه تم رصد جميع مخالفات الالتزام بالتباعد الجسدي ومخالفات عن ارتداء الكمامة بشكل غير صحيح، وهو ما يعني أن تقنيات الذكاء الاصطناعي أثبتت فعاليتها ونجاحها بنسبة 100%.

وأضاف أن التجربة بيّنت أن تقنيات الذكاء الاصطناعي قادرة على التعامل ومعالجة ملفات فيديو يقارب محتواها 200 ألف ساعة يومياً، ما يقلل الحاجة إلى التدخل البشري وتوفير الوقت والجهد لتحليل هذه الفيديوهات، وإنه تمت برمجة نموذجين للذكاء الاصطناعي لتحديد واكتشاف الوجوه في ملفات الفيديو والكشف عن ارتداء الكمامة بطريقة صحيحة، بالإضافة إلى نموذج رياضي لاحتساب المسافة بين الركاب والسائق.