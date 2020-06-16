خروج 12 متعافيا من كورونا بمستشفى قها للحجر الصحى بالقليوبية

القليوبية - نيفين طه

أعلنت مستشفى قها للحجر الصحي بمحافظة القليوبية خروج 12 متعافيا من فيروس كورونا المستجد بعد ورود تقارير المسحتين التي أجريت لهما، وأثبتت تعافيهم من الفيروس ليتزايد اعداد المتعافين إلى 279.

وقالت الدكتورة أسماء عربى، رئيس الفريق الطبى السادس بمستشفى قها للحجر الصحى بالقليوبية، إن عدد المتعافين من الفيروس ارتفع إلى 279 شخصا، وهما كلا من هاني مسعد، محمد عبدالله حسن، فاطمة على عبدالعزيز، حسن سيد عبدالكريم، صابر عبدالرشيد، أسماء عبدالعليم أحمد، ونجلاء علي عبدالحميد، وفرحانة عبدالسميع، وكريمة أمام، وهبة صلاح، وجرئية محمد، وخديجة إسماعيل، مشيرة إلى أن الفريق الطبى أسرة واحدة ويعاملون المرضى من هذا المنطق، وأن عدد المتعافين من فيروس كورونا بالمستشفى ارتفع بسبب الحالة النفسية الجيدة التى تساهم فى رفع معدلات الشفاء.

ويواصل الطاقم الطبى والعاملون بمستشفى الحجر الصحى بقها تقديم الخدمات الطبية للمرضى المصابين بفيروس كورونا المستجد، بكل رضا وسعادة، لمواجهة الفيروس وتعافى جميع المصابين بالفيروس، فهم يواصلون العمل ليل نهار وتقديم كل ما باستطاعتهم لخدمة الجميع.