حملات نظافة وإزالة تعديات بالامتداد العمرانى فى رأس البر

دمياط معتز الشربينى

قام قطاع النظافة بالوحدة المحلية برأس البر برئاسة اللواء عماد حمدي رئيس الوحدة بحملة نظافة على منطقة الامتداد العمراني لرفع المخلفات وتجمعات القمامة، وكذلك حملة نظافة مكبرة على كورنيش وشارع النيل، كما قامت الوحدة بالتصدي لمحاولة أحد الأشخاص للتعدي على قطعة أرض ملك لإحدى الجمعيات بمنطقة الامتداد العمراني لإقامة كشك مخالف لاستخدامة كجراج خاص بمقابل مادي وتم إزالة الكشك.

كما قام قسم المكافحة بحملة تعقيم مكثفة جديدة لتعقيم وتطهير امتداد شارع النيل بدءً من شارع 33 حتى شارع 51 ومحيط عمارات النيل ومحيط عمارات 51 وقسم الشرطة والمطافي وشركتي الكهرباء ومياه الشرب بالإضافة لمحيط جراج الوحدة والورش الفنية، يأتي ذلك في إطار سلسلة حملات الوحدة للوقاية ضد الفيروسات والأمراض المعدية والحفاظ على صحة وسلامة المواطنين وذلك في إطار الإجراءات الاحترازية التي تتخذها الوحدة لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

يأتي ذلك في إطار جهود الوحدة المحلية برأس البر لرفع مستوى النظافة مع استمرار الحملات اليومية لتشمل كافة مناطق المدينة على مدار اليوم والتصدي للمخالفات فور حدوثها وكذلك مواجهة الأمراض المعدية فى فصل الصيف