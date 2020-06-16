اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 16 يونيو 2020 09:53 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

حملات نظافة وإزالة تعديات بالامتداد العمرانى فى رأس البر

الثلاثاء، 16 يونيو 2020 09:10 م
حملات نظافة وإزالة تعديات بالامتداد العمرانى فى رأس البر جانب من إزالة التعديات
دمياط معتز الشربينى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قام قطاع النظافة بالوحدة المحلية برأس البر برئاسة اللواء عماد حمدي رئيس الوحدة بحملة نظافة  على منطقة الامتداد العمراني لرفع المخلفات وتجمعات القمامة، وكذلك حملة نظافة مكبرة على كورنيش وشارع النيل، كما قامت الوحدة بالتصدي لمحاولة أحد الأشخاص للتعدي على قطعة أرض ملك لإحدى الجمعيات بمنطقة الامتداد العمراني لإقامة كشك مخالف لاستخدامة كجراج خاص بمقابل مادي وتم إزالة الكشك.

 

كما قام قسم المكافحة بحملة تعقيم مكثفة جديدة لتعقيم وتطهير امتداد شارع النيل بدءً من شارع 33 حتى شارع 51 ومحيط عمارات النيل ومحيط عمارات 51 وقسم الشرطة والمطافي وشركتي الكهرباء ومياه الشرب بالإضافة لمحيط جراج الوحدة والورش الفنية، يأتي ذلك في إطار سلسلة حملات الوحدة للوقاية ضد الفيروسات والأمراض المعدية والحفاظ على صحة وسلامة المواطنين وذلك في إطار الإجراءات الاحترازية التي تتخذها الوحدة لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

 

يأتي ذلك في إطار جهود الوحدة المحلية برأس البر   لرفع مستوى النظافة مع استمرار الحملات اليومية لتشمل كافة مناطق المدينة على مدار اليوم والتصدي للمخالفات فور حدوثها وكذلك مواجهة الأمراض المعدية فى فصل الصيف

 


دمياط

اخبار دمياط

اخبار المحافظات

راس البر

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
موجز اليوم السابع.. هل تقترب مصر من 100 حالة وفاة بكورونا يوميًا؟.. فيديو

موجز اليوم السابع.. هل تقترب مصر من 100 حالة وفاة بكورونا يوميًا؟.. فيديو

وزيرة التخطيط: النمو الاقتصادى بمصر من أفضل المعدلات عالميًا رغم جائحة كورونا

وزيرة التخطيط: النمو الاقتصادى بمصر من أفضل المعدلات عالميًا رغم جائحة كورونا

وزيرة التخطيط أمام البرلمان: الانتهاء من 70% من المناطق الخطرة والعشوائية

وزيرة التخطيط أمام البرلمان: الانتهاء من 70% من المناطق الخطرة والعشوائية

حصاد الوزارات.. التضامن تعلن صرف العلاوات الخمسة لأصحاب المعاشات أول يوليو

حصاد الوزارات.. التضامن تعلن صرف العلاوات الخمسة لأصحاب المعاشات أول يوليو

ضبط سيدة وزوجها لاتفاقهما على إجراء ختان لطفلتيهما وبنات الجيران بالجيزة

ضبط سيدة وزوجها لاتفاقهما على إجراء ختان لطفلتيهما وبنات الجيران بالجيزة

على غرار فتيات التيك توك..ضبط سيدة ظهرت في مقطع فيديو إباحى

على غرار فتيات التيك توك..ضبط سيدة ظهرت في مقطع فيديو إباحى

كيف يعتنى مريض السكر والضغط بصحته للحماية من عدوى كورونا؟ الصحة ترد.. إنفوجراف

كيف يعتنى مريض السكر والضغط بصحته للحماية من عدوى كورونا؟ الصحة ترد.. إنفوجراف

فيديو..لحظة مداهمة الشرطة لحدائق الشيطان بغرب النوبارية وضبط 25 فدان بانجو

فيديو..لحظة مداهمة الشرطة لحدائق الشيطان بغرب النوبارية وضبط 25 فدان بانجو

مصر للطيران: لا توجد زيادة فى أسعار تذاكر الطيران بعد عودة الحركة الجوية

مصر للطيران: لا توجد زيادة فى أسعار تذاكر الطيران بعد عودة الحركة الجوية

هيئات برلمانية تفوض السيسي لاتخاذ الإجراءات اللازمة بقضيتى سد النهضة وليبيا

هيئات برلمانية تفوض السيسي لاتخاذ الإجراءات اللازمة بقضيتى سد النهضة وليبيا

رويترز تزعم: مصر تسعى لقرض بمليار دولار ترتبه بنوك إماراتية.. ولا تأكيد رسمى

رويترز تزعم: مصر تسعى لقرض بمليار دولار ترتبه بنوك إماراتية.. ولا تأكيد رسمى

الخطيب يصل اتحاد الكرة لحضور اجتماع الأندية مع اللجنة الخماسية

الخطيب يصل اتحاد الكرة لحضور اجتماع الأندية مع اللجنة الخماسية

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة