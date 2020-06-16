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حفر بئر جوفى لدعم قطاع مياه الشرب بالداخلة بتكلفة 3.9 مليون جنيه

الثلاثاء، 16 يونيو 2020 10:28 ص
حفر بئر جوفى لدعم قطاع مياه الشرب بالداخلة بتكلفة 3.9 مليون جنيه حفر بئر مياه شرب بمدينة موط بالداخلة
الوداى الجديد – ماهر أبو نور

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بدأت الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي، اليوم الثلاثاء، مشروع حفر بئر جوفي لأغراض مياه الشرب في محافظة الوادي الجديد، وأكد رئيس الوحدة المحلية لمركز الداخلة بالوادي الجديد، اللواء محمد رجب الفحام، بدء حفر بئر شراب بمحطة مياه موط الغربية بتكلفة 3 ملايين و900 ألف جنيه، لزيادة الطاقة التشغيلية بالمحطة وزيادة معدل ضخ المياه لخدمة مناطق (شندوم -عين ساو -شارع دياب -شارع الشهيد محمد منصور -الحرية -المنطقة الصناعية -القشلاق).

أضاف الفحام، أن المركز ينفذ حاليًا مشروع إقامة الوحدة الصحية بقرية الصحوة بتكلفة 6.5 مليون جنيه، والتي سيجري الانتهاء من أعمالها خلال شهرين، وإحلال وتجديد محطة مياه الشرب بتكلفة 3 مليون جنيه والجاري الانتهاء من الأعمال بها وتسليمها قريبًا، ومحطة معالجة مياه الصرف الصحي بالقرية، والتي تقام على مساحة 22 فدان، ضمن المبادرة الرئاسية " حياة كريمة".

 

 

 


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