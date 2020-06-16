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الثلاثاء، 16 يونيو 2020 07:41 م
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حصاد الوزارات.. التضامن تعلن صرف العلاوات الخمسة لأصحاب المعاشات أول يوليو

الثلاثاء، 16 يونيو 2020 06:21 م
حصاد الوزارات.. التضامن تعلن صرف العلاوات الخمسة لأصحاب المعاشات أول يوليو نيفين القباج وزير التضامن الاجتماعى
إعداد على عبد الرحمن

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