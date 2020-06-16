حصاد الوزارات.. التضامن تعلن صرف العلاوات الخمسة لأصحاب المعاشات أول يوليو

إعداد على عبد الرحمن

شهدت دواوين الوزارات، اليوم الثلاثاء، نشاطا مكثفا فى إطار المتابعات اليومية للوزراء أو الجولات الميدانية، وفى هذا الإطار يرصد اليوم السابع حصاد الوزارات على مدار اليوم :

صور.. وزيرة التضامن: صرف العلاوات الخمسة لأصحاب المعاشات اعتبارًا من أول يوليو

وزير التموين لـ"اليوم السابع": توزيع كمامات القماش على البطاقات أول يوليو

المشاط : 151 مليون يورو من الوكالة الفرنسية للتنمية لبرنامج دعم الطاقة

وزير الطيران: الصحة ستحدد الدول المتفشي بها الوباء لإلزام ركابها بتحليل pcr

الزراعة: تحصين مليون و248 ألف رأس ماشية ضد الحمى القلاعية والمتصدع

وصول أول قطار مترو أنفاق جديد للعمل بالخط الثالث للمترو.. صور

التعليم: لا صحة للحديث عن تعويض أسرة أى طالب يتوفى بكورونا بقيمة 5 آلاف جنيه