جوتيريس بيوم التحويلات العائلية: كورونا قد يؤدي لانخفاضها لـ109 مليارات دولار

حذر أنطونيو جوتيريس، الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة، من تأثير تفشي كورونا على مستقبل التحويلات المالية في العالم بمناسبة "اليوم العالمي للتحويلات الأسرية"، وغرد جوتيريس عبر حسابه الرسمي بموقع "تويتر"، اليوم الثلاثاء، قائلا: " يمكن أن يؤدي COVID19 إلى انخفاض كبير في التحويلات بقيمة 109 مليار دولار، وهو شريان حياة حاسم للكثيرين في جميع أنحاء العالم".

#COVID19 could lead to a massive $109 billion drop in remittances - a crucial lifeline for many around the world.



Tuesday's #FamilyRemittances Day is a chance to reaffirm our solidarity with migrants & their families, who contribute to host communities & countries of origin. pic.twitter.com/grkmybYwDq