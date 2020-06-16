جمارك بورسعيد تضبط محاولة تهريب كمية من السجائر أجنبية الصنع غير خالصة الضرائب

تمكنت الإدارة العامة لجمارك المنافذ الخارجية بجمارك بورسعيد، برئاسة علاء السيد، بالتنسيق مع إدارة المنافذ الجمركية برئاسة السيد حسن مدير إدارة المنافذ الجمركية وإدارة أمن الموانئ ببورسعيد من ضبط محاولة تهريب كمية من السجائر أجنبية الصنع غير خالصة الضرائب والرسوم الجمركية، بالمخالفة لقانون الجمارك رقم 66 لسنة 1963 وقانون الاستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975.
أثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب المغادرين بمنفذ الجميل الجمركي وبتفتيش السيارات الأجرة تم الاشتباه فى الأغراض الشخصية الخاصة بـ"م . ع . ا".
وتم تشكيل لجنة لتفتيش حقائبه من إبراهيم أبو بكر مدير إدارة والسيد نوفل مدير وردية وطارق أبو زيد رئيس إجراءات والسادات طاهر وأحمد عزت مكافحة التهرب، فتبين وجود 100 مائة قاروصة سجائر بفم فلتر ماركت STRAND-king size + ماركت KARELIA ROGAL، وبلغت القيمة الجمركية 64 ألفا و980 جنيها، وبلغت الضرائب والرسوم الجمركية والغرامات المستحقة 27 ألفا و471 جنيها. وقرر علاء السيد، مدير عام منافذ بورسعيد، اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط جمركي رقم 29395 لسنة 2020 والتحفظ علي المضبوطات.
يأتي هذا تنفيذا لتعليمات السيد كمال نجم، رئيس مصلحة الجمارك، ويسرى رجب رئيس قطاع المنطقة الشرقية الجمركية بتشديد الرقابة على المنافذ الجمركية، وإحباط كافة محاولات التهريب.
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