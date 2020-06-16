اليوم السابع
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الثلاثاء، 16 يونيو 2020 08:00 م
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جمارك بورسعيد تضبط محاولة تهريب كمية من السجائر أجنبية الصنع غير خالصة الضرائب

الثلاثاء، 16 يونيو 2020 06:37 م
جمارك بورسعيد تضبط محاولة تهريب كمية من السجائر أجنبية الصنع غير خالصة الضرائب المضبوطات
كتب - أحمد يعقوب

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تمكنت الإدارة العامة لجمارك المنافذ الخارجية بجمارك بورسعيد، برئاسة علاء السيد، بالتنسيق مع إدارة المنافذ الجمركية برئاسة  السيد حسن مدير إدارة المنافذ الجمركية وإدارة أمن الموانئ ببورسعيد من ضبط محاولة تهريب كمية من السجائر أجنبية الصنع غير خالصة الضرائب والرسوم الجمركية، بالمخالفة لقانون الجمارك رقم 66 لسنة 1963 وقانون الاستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975.
 
أثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب المغادرين بمنفذ الجميل الجمركي وبتفتيش السيارات الأجرة تم الاشتباه فى الأغراض الشخصية الخاصة بـ"م . ع . ا".
 
وتم تشكيل لجنة لتفتيش حقائبه من إبراهيم أبو بكر مدير إدارة والسيد نوفل مدير وردية وطارق أبو زيد رئيس إجراءات والسادات طاهر وأحمد عزت مكافحة التهرب، فتبين وجود 100 مائة قاروصة سجائر بفم فلتر ماركت STRAND-king size  + ماركت KARELIA ROGAL، وبلغت القيمة الجمركية 64 ألفا و980 جنيها، وبلغت الضرائب والرسوم الجمركية والغرامات المستحقة 27 ألفا و471 جنيها. وقرر علاء السيد، مدير عام منافذ بورسعيد، اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط جمركي رقم 29395 لسنة 2020 والتحفظ علي المضبوطات.
 
يأتي هذا تنفيذا لتعليمات السيد كمال نجم، رئيس مصلحة الجمارك، ويسرى رجب رئيس قطاع المنطقة الشرقية الجمركية بتشديد الرقابة على المنافذ الجمركية، وإحباط كافة محاولات التهريب.
 

الجمارك

التهريب

اخبار الجمارك

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