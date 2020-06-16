جارديان: كتاب جديد لابنة اخو ترامب يبرز أسرار عائلية "صادمة" يصدر فى يوليو

كتبت رباب فتحى

قالت صحيفة "الجارديان" البريطانية إن هناك تفاصيل جديدة تتعلق بكتاب ابنة أخو دونالد ترامب ، والذي يقول ناشره إنه "سيشرح كيف أصبح عمها الرجل الذي يهدد الآن صحة العالم والأمن الاقتصادي والنسيج الاجتماعي".

وفقًا للناشر ، سيصف الكتاب "كابوس الصدمات والعلاقات المدمرة والمزيج المأساوي من الإهمال وسوء المعاملة" الذي يفسر الأعمال الداخلية لـ "واحدة من أقوى العائلات في العالم وأكثرها اختلالًا".

وأوضحت الصحيفة أن الأخبار عن كتاب "كثير للغاية وليس كافيا أبدا:كيف خلقت عائلتي أكثر الرجال خطورة في العالم " انتشرت ليلة الأحد فى الولايات المتحدة، ومن المقرر إصداره فى 28 يوليو المقبل، منذ ذلك الحين ظهرت معلومات أخرى ، بما في ذلك العنوان ، على صفحة الكتاب على أمازون.

وفقًا للناشر ، فإن ماري إل ترامب ، وهى "عالمة نفسية إكلينيكية مدربة وابنة اخو دونالد الوحيدة" ستسلط ضوءًا ساطعًا على التاريخ المظلم لعائلتهم وتقدم "صورة توضيحية موثوقة لدونالد جيه ترامب والعائلة السامة التى جعلته رجل اليوم".

وبحسب ما ورد كانت ماري ترامب مصدرًا رئيسيًا للتقرير الصحفى حول ضرائب العائلة والذى نشر فى صحيفة "نيويورك تايمز" وفاز بجائزة بوليتزر.

وتقول مارى إنها "أمضت معظم طفولتها في منزل أجدادها الكبير الفخم في قلب كوينز ، حيث نشأ دونالد وأشقائه الأربعة."

وفى الكتاب تصف كابوس الصدمات والعلاقات المدمرة والمزيج المأساوي من الإهمال وسوء المعاملة. تشرح كيف أن أحداثًا معينة وأنماط عائلية عامة خلقت الرجل المتضرر الذي يشغل حاليًا المكتب البيضاوي ، بما في ذلك العلاقة الغريبة والضارة بين فريد ترامب وابنيه الكبار ، فريد جونيور ودونالد.

ترك فريد ترامب جونيور ، والد ماري ترامب ، شركة العائلة وتوفي في عام 1981 ، عن عمر يناهز 42 عامًا ، بسبب مشاكل في القلب ناجمة عن إدمان الكحول. لدى ماري ترامب شقيق ، فريد الثالث.