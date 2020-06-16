اليوم السابع
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الثلاثاء، 16 يونيو 2020 03:46 م
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تواصل فعاليات حملة "صحتك أمانة" لنشر الوعى الصحى بشمال سيناء

الثلاثاء، 16 يونيو 2020 03:39 م
تواصل فعاليات حملة "صحتك أمانة" لنشر الوعى الصحى بشمال سيناء حملة صحتك أمانة لنشر الوعي الصحي
شمال سيناء - محمد حسين

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واصلت مجموعة من السيدات المتطوعات بالعريش تنفيذ حملة صحتك أمانة، واستهدفت اليوم حى أبى صقل بنطاق مدينة العريش .

وأشاد الدكتور طارق شوكة مدير مديرية الصحة، فى بيان اليوم، أهمية دور منظمات المجتمع المدنى والمشاركة الشعبية لتوعية المواطنين فى مواجهة فيروس كورونا المستجد خلال تلك الفترة .

وقال عبد الله مدير ادارة الخدمة الطبية، المشارك بالحملة ممثلا لمديرية الصحة، إنها حققت الدور المثمر والحقيقى فى دعم المجتمع فى هذه المرحلة الحرجة، مشيرا إلى أن الكل جنود فى هذه المرحلة التى تتطلب توحيد الجهود لمواجهة الفيروس القاتل كورونا .

وقالت حسناء الشريف، منسق الحملة، إنها تتواصل لليوم الثالث بمشاركة رموز المجتمع معربة عن سعادتها للتفاعل المجتمعى مع المبادرة .

وأوضح فتحى عثمان مسؤل إدارة التثقيف والاعلام أن الحملة تستهدف توعية المواطنين بضرورة اتباع جميع الإجراءات الوقائية للحفاظ على صحتهم، وحماية أهلهم من الإصابة بالفيروس القاتل وقيام ادارة التثقيف والاعلام باستكمال الاستبيان التقيمى لمجابهة فيروس كورونا واهم الاحتياجات المجتمعية للجائحة الحالية.

وقالت مها عايش، من المشاركات، أن الحملة قامت بتوزيع كمامات على المواطنين بالمجان، وبوسترات ومنشورات على المحلات التجارية لتوعية المواطنين بحى أبى صقل .

حملة صحتك أمانة لنشر الوعي الصحي (1)
 

 

حملة صحتك أمانة لنشر الوعي الصحي (2)
 

 

حملة صحتك أمانة لنشر الوعي الصحي (3)
 
 
حملة صحتك أمانة لنشر الوعي الصحي (4)
 

 

حملة صحتك أمانة لنشر الوعي الصحي (5)
 

 

حملة صحتك أمانة لنشر الوعي الصحي (6)
 

 


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