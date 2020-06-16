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تفويض رؤساء قرى بئر العبد بشمال سيناء بإصدار قرارت إزالة التعديات.. صور

الثلاثاء، 16 يونيو 2020 03:34 م
تفويض رؤساء قرى بئر العبد بشمال سيناء بإصدار قرارت إزالة التعديات.. صور اجتماع رؤساء قرى شمال سيناء
شمال سيناء - محمد حسين

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أعلن مجلس مدينة بئر العبد بشمال سيناء، تفويض العميد محمد بهجت، رئيس مركز ومدينة بئر العبد، رؤساء القرى فى إصدار قرارات إزالة التعديات على أملاك الدولة، جاء ذلك خلال الأجتماع برؤساء القرى ومديرى الإدارات الخدمية الخارجية، تم خلاله مناقشة إزالة التعديات علي أملاك الدولة.

وخلال الاجتماع، أكد العميد محمد بهجت، رئيس مركز ومدينة بئر العبد، إزالة جميع التعديات على أملاك وأراضى الدولة، بناء على توجيهات اللواء دكتور محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء. 

وفوض رئيس المدينة ورؤساء القري والوحدات المحلية بإصدار قرارات الإزالة فى نطاق كل منهم، مع سرعة حصر المخالفات وإزالة التعديات والإشغالات فى مختلف أنحاء القرى والتجمعات علي مستوى المركز والمدينة، بجانب إزالة الإشغالات على مأخذ ترعة السلام بالتنسيق مع الجهات المعنية. 

وقال إن هناك متابعة جادة من كافة الجهات المعنية لتنفيذ توجيهات الرئيس وقرارات مجلس الوزراء ووزارة التنمية المحلية ، وتطبيق القانون واسترداد حقوق الدولة وإزالة أية تعديات علي أراض وأملاك الدولة، مشيرا إلى أن جميع الجهات المنوط بها التنفيذ على أهبة الاستعداد لتنفيذ أى إزالات على أملاك الدولة ومنع التعدي عليها مستقبلا.

وشدد على تكثيف أعمال التعقيم داخل الأسواق والمناطق الحيوية التي تشهد اقبالا من المواطنين، وكذلك المؤسسات التي بدأت تشهد تردد من المواطنين للحفاظ على سلامتهم، بجانب توفير الدعم لرؤساء الوحدات المحلية، لتكثيف أعمال التطهير والتعقيم والعمل المتواصل ليلا ونهارا للحد من انتشار  فيروس كورون، مؤكدًا وجود غرفة عمليات بالمركز تعمل على مدار الساعة لمتابعة أخر تطورات الوضع الراهن والتنسيق بين كافة الأجهزة التنفيذية بالمحافظة.

وناشد المواطنين بضرورة الوعي والالتزام بكافة الإرشادات والتعليمات التي أقرتها الجهات المعنية لتخطى هذه المرحلة الحرجة، والبعد عن التجمعات والاختلاط خاصة في الأسواق والمحال التجارية والالتزام بمسافة متر بين المواطنين، وعدم الخروج من المنازل إلا للضرورة، مشيرًا إلى أن تخطى هذه المرحلة يقوم بشكل أساسي على وعي المواطن والتزامه بالتعليمات، مؤكدًا ضرورة الالتزام بمنع الاختلاط  تحقيقا للسلام والأمن العام في ظل هذه المرحلة الحرجة.

من جانبه، استعرض محسن سالم، نائب رئيس المركز القوانين واللوائح والقرارات الخاصة بأملاك الدولة، وشروط وقواعد التقنين والتصالح وفقا لمعدلات الأسعار المحددة من قبل اللجان المختصة. 

وأضاف أنه جري خلال المجلس مناقشة التعليمات وتعميمها على رؤساء الوحدات المحلية، والتي تقضى بحصر تعديات مخالفات البناء والأراضى الزراعية، واستغلال المخالفين للحالة التى تمر بها البلاد فى محاربة فيروس كورونا.

أشار إلى موافاة غرفة عمليات المجلس يوميا ببيان شامل عن تعديات البناء والتعديات على الأراضى الزراعية، وعدد الحالات التى تم ازالتها للعرض على المحافظ أولا بأول، وأنه تم البدء في زالة التعديات على أملاك الدولة، للحفاظ على حقوق الدولة واستردادها بالتنسيق مع الأجهزة والجهات المعنية .

وشدد على تكثيف الحملات التفتيشية والرقابية على المحال التجارية والمخابز ومستودعات البوتاجاز ومحطات الوقود بالتنسيق مع الدمغة والموازين، وذلك لمراقبة الأسواق وضبط المتلاعبين.

كما أشار إلى تكثيف حملات تطهير وتعقيم كافة الأحياء والمنشآت العامة والخاصة والحيوية والطرق والميادين، وتكثيف حملات التطهير خلال الشهر الجارى للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد ومنع نشر العدوى.

اجتماع رؤساء قرى شمال سيناء (1)
اجتماع رؤساء قرى شمال سيناء

 

اجتماع رؤساء قرى شمال سيناء (2)
اجتماع رؤساء قرى شمال سيناء 
 
اجتماع رؤساء قرى شمال سيناء (3)
اجتماع رؤساء قرى شمال سيناء 

 

اجتماع رؤساء قرى شمال سيناء (4)
اجتماع رؤساء قرى شمال سيناء 

 

اجتماع رؤساء قرى شمال سيناء (5)
اجتماع رؤساء قرى شمال سيناء 

 

اجتماع رؤساء قرى شمال سيناء (6)
اجتماع رؤساء قرى شمال سيناء

 


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