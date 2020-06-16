تعليم المنيا: تكريم الطلاب الفائزين فى التفاعل على منصة Edmodo

وتم تكريم الفائزين بشهادات تقدير ومكافآت مالية حيث إن المسابقة تضم أفضل طالب، بجميع المراحل التعليمية .

وكان اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، أعتمد تنسيق القبول للصف الأول الثانوي العام والخاص على مستوى مدارس المحافظة للعام الدراسي 2020 / 2021، حيث تم تحديد مجموع 247 درجة كحد ادني للقبول بالصف الأول الثانوي العام، ومجموع 205 درجة كحد أدنى للقبول بالصف الأول الثانوي الخاص.

وقال محمد عزب، وكيل وزارة التربية والتعليم بالمنيا، إن عدد الطلاب المتوقع قبوله بمدارس التعليم الثانوي الحكومي والخاص 27513 طالب وطالبة في 127 مدرسة ثانوي عام.

كما يبلغ عدد الطلاب المتوقع قبولهم بمدارس التعليم الفني 68590 والتي تتمثل في 14 مدرسة تجارى - 31 صناعي - 6 زراعي

كما اعتمد المحافظ، الحد الأدنى للقبول بالتعليم الفني "صناعي– زراعي– تجاري- فندقي" ومدارس التعليم والتدريب المزدوج ، وكذلك قواعد التنسيق الخاصة بهم.