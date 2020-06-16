تعليم المنيا: تكريم الطلاب الفائزين فى التفاعل على منصة Edmodo

كرّم محمد محمود عزب وكيل وزارة التربية والتعليم بالمنيا، الطلاب المتميزين والفائزين فى مسابقة التفاعل على منصة Edmodo من مختلف المراحل التعليمية" الابتدائية ــ والاعدادية ــ والثانوية".
وقال عزب إن التفاعل الذى تم على منصة Edmodo بث روح التنافس وإكسب الطلاب مهارات في التعليم الإلكترونى، بالإضافة إلى إبراز المواهب والقدرات الخاصة، وقال عزب بأن المسابقة التى تم تنظيمها برعاية الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم باعتبارها ضمن المسارات الأساسية التى تسعى لها الوزارة لترسيخ مبادئ الفهم والابتكار وتنمية الملكات الإبداعية لدى الطلاب والمعلمين .
وتم تكريم الفائزين بشهادات تقدير ومكافآت مالية حيث إن المسابقة تضم أفضل طالب، بجميع المراحل التعليمية .
وكان اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، أعتمد تنسيق القبول للصف الأول الثانوي العام والخاص على مستوى مدارس المحافظة للعام الدراسي 2020 / 2021، حيث تم تحديد مجموع 247 درجة كحد ادني للقبول بالصف الأول الثانوي العام، ومجموع 205 درجة كحد أدنى للقبول بالصف الأول الثانوي الخاص.
وقال محمد عزب، وكيل وزارة التربية والتعليم بالمنيا، إن عدد الطلاب المتوقع قبوله بمدارس التعليم الثانوي الحكومي والخاص 27513 طالب وطالبة في 127 مدرسة ثانوي عام.
كما يبلغ عدد الطلاب المتوقع قبولهم بمدارس التعليم الفني 68590 والتي تتمثل في 14 مدرسة تجارى - 31 صناعي - 6 زراعي
كما اعتمد المحافظ، الحد الأدنى للقبول بالتعليم الفني "صناعي– زراعي– تجاري- فندقي" ومدارس التعليم والتدريب المزدوج ، وكذلك قواعد التنسيق الخاصة بهم.
تكريم الطلاب الفائزين
تكريم الطلاب الفائزين
تكريم الطلاب الفائزين
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