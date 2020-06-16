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تعرف على شروط التحاق طلاب الإعدادية بمدارس التمريض ببنى سويف

الثلاثاء، 16 يونيو 2020 04:17 م
تعرف على شروط التحاق طلاب الإعدادية بمدارس التمريض ببنى سويف الدكتورة دعاء ثابت نقيب تمريض بني سويف
بني سويف أيمن لطفي

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أعلنت إدارة التدريب والمدارس بمديرية الصحة ببنى سويف، اليوم الثلاثاء، عن فتح باب القبول والتسجيل للالتحاق بمدارس التمريض الثمانية بمراكز المحافظة السبع الإدارية للعام 2020- 2021.

 

وأشار بيان لإدارة التدريب، إلى أن شروط التقدم والقبول بمدارس التمريض شملت، الحد الأدنى للقبول 250 درجة، ومدة الدراسة 5 سنوات، يكون المتقدم مصرى الجنسية، والحصول على الشهادة الإعدادية، بالإضافة إلى أن القبول للمجموع الأعلى، وأن لا يقل السن عن 15 عاما، ولا يزيد عن 18 عاما فى أول أكتوبر المقبل لعام 2020، وأن لا يقل الطول عن 150 سم.

 

ومن جانبها قالت الدكتورة دعاء ثابت، رئيس فرع نقابة التمريض ببنى سويف، إنه سيتم قبول أوراق المتقدمين بمدرسة تمريض الواسطى للبنات بمستشفى الواسطى المركزى، وبمدرسة تمريض ناصر للبنات، بمستوصف صدر ناصر بجوار البنك الأهلى، وبمدرسة تمريض بنى سويف للبنات، بمستشفى قروى تزمنت الشرقية، وبمدرسة تمريض باروط للبنين، بمستشفى قروى باروط، وبمدرسة تمريض إهناسيا للبنات، بالوحدة المحلية لمركز ومدينة إهناسيا، وبمدرسة تمريض ببا للبنات، بالمركز الطبى ببا، وبمدرسة تمريض سمسطا للبنات، بمستشفى سمسطا المركزى، وبمدرسة تمريض الفشن، بمستشفى الفشن المركزى.

 

وأضافت دعاء ثابت: سيتم تسليم الملف للمدرسة بعد استيفاء كافة الأوراق، وفقا للدرجات الأعلى، وتقبل أوراق التقدم للطلاب الحاصلين على درجات من 275 إلى 280 درجة من 4 حتى 6 يوليو، ومن 270 درجة حتى 275 درجة من7 حتى 9 من شهر يوليو، ومن 265 درجة حتى 270 درجة، من 11 حتى 12 يوليو، ومن 260 درجة حتى 265 درجة من الـ 14 حتى 16 يوليو، ومن 255 درجة حتى 260 درجة من 18 حتى 20 يوليو، ومن 250 درجة حتى 255 درجة، من 21 حتى 22 يوليو.

 

وأشارت دعاء ثابت، إلى أنه من المقرر قبول 250 طالبا وطالبة بكافة مدارس التمريض الثمانية المختلفة بكافة المراكز المختلفة بالمحافظة، على أن يتقدم الراغب ن فى الالتحاق بمدارس التمريض من خلال إحضار ملف التقديم، وصورة استمارة النجاح، وصورتين شهادة ميلاد كمبيوتر، وصورتين شخصيتين.


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