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تعرف على خطورة دمج هيدروكسى كلوروكين وريمديسفير فى علاج مرضى كورونا

الثلاثاء، 16 يونيو 2020 06:00 م
تعرف على خطورة دمج هيدروكسى كلوروكين وريمديسفير فى علاج مرضى كورونا ريمديسفير
كتبت هند عادل

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حذرت الـ FDA من خطورة دمج العلاجات المحتمله لعلاج فيروس كورونا وأشهرها الهيدروكسى كلوروكين والريمديسفير خاصة مع مرضى الحالات الشديدة لكوفيد 19، وذلك استنادًا إلى دراسة مختبرية غير إكلينيكية تم استكمالها مؤخرًا لمراجعة صحيفة الحقائق لمقدمي الرعاية الصحية التي تصاحب الدواء لتوضيح أن الاستخدام المشترك لريمديسفير مع هيدروكسى كلوروكين أو كلوروكين فوسفات خطر لأنها قد تؤدي إلى تقليل نشاط الدواء المضاد للفيروسات"ريمديسفير".

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ووفقا لبيان رسمي لإدارة الغذاء والدواء الأمريكية FDA عبر موقعها أكدت أنها قامت بمراجعة صحيفة الحقائق لمقدمي الرعاية الصحية لتوضيح الجرعات وتوصيات الإدارة ولتوفير بيانات أمان إضافية وبيانات داعمة من التجارب السريرية التي أجرتها كل من المعاهد الوطنية للصحة وشركة جلعاد كما تم تحديث ورقة للمرضى ومقدمي الرعاية، لتشمل معلومات إضافية حول الحساسية المحتملة ولتنبيه المرضى لإخبار مقدمي الرعاية الصحية إذا كانوا يتناولون فوسفات الكلوروكين أو كبريتات الهيدروكسي كلوروكوين.

وحظرت الـ FDA من  التفاعل الدوائي المحتمل ومعلومات مهمة أخرى حول استخدام ريمديسفير لعلاج مرضى كورونا خاصة مع استمرار تقييم سلامة وفعالية الريمديسفير لعلاج كوفيد 19 ، وقد أظهرت نتائج التجارب السريرية الأولية أنه في المتوسط ​​، كان المرضى الذين عولجوا بـريمديسفير لديهم وقت أسرع للتعافي.

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وتضمنت بيانات استخدام الطوارئ الذى منحته الـFDA لريمديسفير عن الآثار الجانبية المحتملة مثل: زيادة مستويات إنزيمات الكبد، والتي قد تكون علامة على التهاب أو تلف خلايا الكبد، وردود الفعل التحسسية ، والتي قد تشمل انخفاض ضغط الدم ، وارتفاع معدل ضربات القلب ، وانخفاض معدل ضربات القلب ، وضيق التنفس ، والتنفس ، والوذمة الوعائية على سبيل المثال ، تورم الشفة أو اللسان ، وصعوبة البلع ، والطفح الجلدي ، والغثيان ، والتقيؤ ، والتعرق ، والرعشة ، والتنفس محنة.

وقالت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية أنه لم يعد من المعقول الاعتقاد بأن تركيبات هيدروكسي كلوروكوين وكلوروكوين عن طريق الفم قد تكون فعالة في علاج المرض الناجم عن فيروس كورونا الجديد.

كان دواء جلعاد قد حصل على ترخيص للاستخدام في حالات الطوارئ في وقت سابق من مايو كعلاج محتمل لـ COVID-19 ، مما يمهد الطريق لاستخدام أوسع للدواء في المزيد من المستشفيات في جميع أنحاء الولايات المتحدة.


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كورونا نيوز

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