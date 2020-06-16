اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 16 يونيو 2020 12:22 م
خالد صلاح
الرئيسية حوادث

تعرف على جهود مباحث المصنفات خلال 24 ساعة

الثلاثاء، 16 يونيو 2020 12:08 م
تعرف على جهود مباحث المصنفات خلال 24 ساعة حملات أمنية ـ أرشيفية
كتب محمود عبد الراضي

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

نجحت جهود الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية في ضبط العديد من القضايا بالمخالفة للقانون.

وتمكنت أجهزة الأمن فى مجال مكافحة جرائم المطبوعات من إستهداف عدد من المطابع بدائرة قسم شرطة "السلام أول بمحافظة القاهرة" لقيام مالكيها بطباعة العديد من المطبوعات "بدون تفويض من أصحاب الحقوق" بالمخالفة لأحكام القانون، حيث تم ضبط (108000) مطبوع متنوع.

وتمكنت الحملات فى مجال مكافحة جرائم المصنفات من ضبط شركة للدعاية والإعلان بدائرة قسم شرطة الطالبية بمحافظة الجيزة (بدون ترخيص) .

ونجحت الجهود في ضبط محلين بدائرة قسم شرطة بولاق الدكرور بمحافظة الجيزة.. لقيام القائمين عليهما (بعرض مصنفات فنية بدون ترخيص)، فضلاً عن ضبط (محلى ألعاب "سايبر" بنطاق دائرتى قسمى شرطة "الطالبية، العمرانية) بدون ترخيص، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية، وجارى إستمرار توجيه الحملات.

 

 


مصنفات

الداخلية

حملات امنية

اخبار الحوادث

اخبار الداخلية

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
الداخلية تضبط 3 الاف سائق لمخالفتهم قرار ارتداء الكمامة

الداخلية تضبط 3 الاف سائق لمخالفتهم قرار ارتداء الكمامة

ضبط 4 الاف شخص اخترقوا حظر التجوال و2695 سيارة مخالفة

ضبط 4 الاف شخص اخترقوا حظر التجوال و2695 سيارة مخالفة

وزير التموين لـ"اليوم السابع": توزيع كمامات القماش على البطاقات أول يوليو

وزير التموين لـ"اليوم السابع": توزيع كمامات القماش على البطاقات أول يوليو

صحيفة سويسرية تكشف عرض جراسهوبرز للتعاقد مع رينيه فايلر

صحيفة سويسرية تكشف عرض جراسهوبرز للتعاقد مع رينيه فايلر

"أسباب ارتفاع الذهب" فى برنامج "بنكنوت" على "نغم إف إم"

"أسباب ارتفاع الذهب" فى برنامج "بنكنوت" على "نغم إف إم"

انتهاء اليوم الـ83 لحظر التجوال.. وإعادة الانتشار الشرطى فى الثامنة مساءً

انتهاء اليوم الـ83 لحظر التجوال.. وإعادة الانتشار الشرطى فى الثامنة مساءً

ضبط إخوانيين اثنين لقيامهما بالنصب والترويج لبيع تماثيل أثرية

ضبط إخوانيين اثنين لقيامهما بالنصب والترويج لبيع تماثيل أثرية

بدء تنفيذ حظر التجول لليوم الـ83 على التوالى.. وانتشار شرطى فى الشوارع

بدء تنفيذ حظر التجول لليوم الـ83 على التوالى.. وانتشار شرطى فى الشوارع

وزير خارجية اليونان من فرنسا: سنتصدى بحزم للتعديات التركية على البحر المتوسط

وزير خارجية اليونان من فرنسا: سنتصدى بحزم للتعديات التركية على البحر المتوسط

رئيس مجلس النواب:المرأة المصرية حصلت فى عهد السيسى على حقوق لا مثيل لها

رئيس مجلس النواب:المرأة المصرية حصلت فى عهد السيسى على حقوق لا مثيل لها

البرلمان يوافق على مشروع قانون مجلس الشيوخ فى مجموعه

البرلمان يوافق على مشروع قانون مجلس الشيوخ فى مجموعه

تيسيرات جديدة للمواطنين والشركات بمشروع تعديل ضريبة القيمة المضافة

تيسيرات جديدة للمواطنين والشركات بمشروع تعديل ضريبة القيمة المضافة

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة