تعرف على جهود مباحث المصنفات خلال 24 ساعة

كتب محمود عبد الراضي

نجحت جهود الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية في ضبط العديد من القضايا بالمخالفة للقانون.

وتمكنت أجهزة الأمن فى مجال مكافحة جرائم المطبوعات من إستهداف عدد من المطابع بدائرة قسم شرطة "السلام أول بمحافظة القاهرة" لقيام مالكيها بطباعة العديد من المطبوعات "بدون تفويض من أصحاب الحقوق" بالمخالفة لأحكام القانون، حيث تم ضبط (108000) مطبوع متنوع.

وتمكنت الحملات فى مجال مكافحة جرائم المصنفات من ضبط شركة للدعاية والإعلان بدائرة قسم شرطة الطالبية بمحافظة الجيزة (بدون ترخيص) .

ونجحت الجهود في ضبط محلين بدائرة قسم شرطة بولاق الدكرور بمحافظة الجيزة.. لقيام القائمين عليهما (بعرض مصنفات فنية بدون ترخيص)، فضلاً عن ضبط (محلى ألعاب "سايبر" بنطاق دائرتى قسمى شرطة "الطالبية، العمرانية) بدون ترخيص، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية، وجارى إستمرار توجيه الحملات.