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تشميع مقهى على طريق ههيا / أبوكبير لمخالفته القرار الوزارى بالغلق

الثلاثاء، 16 يونيو 2020 03:09 م
تشميع مقهى على طريق ههيا / أبوكبير لمخالفته القرار الوزارى بالغلق تشميع مقهى بالشرقية
الشرقية - إيمان مهنى

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أغلق الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية ، مقهى على طريق ههيا أبوكبير ، وتشميعة بالشمع الأحمر، لعدم التزام صاحبه بقرار الغلق الصادر للمقاهى والكافتيريات طبقا لقرار رئيس مجلس الوزراء، وذلك للحد من التجمعات وتنفيذا للاجراءات الاحترازية والوقائيه المتخذة لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

وأوضح بيان أنه اثناء مرور رئيسة مركز ومدينة ههيا بنطاق المركز للتأكد من إلتزام المقاهي بتنفيذ قرار الغلق الكلي  تم رصد مقهى غير ملتزم صاحبه بتنفيذ قرار الحظر ويفتح ابوابه لاستقبال المواطنين ليتم التوجه للمقهى و غلقه وتشميعه والتحفظ على المضبوطات بداخلة وتحرير محضر بالواقعة واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفة.

وكان محافظ الشرقية قد أصدر تعليمات مشددة لرؤساء المراكز والمدن والاحياء بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية والمرور اليومى لمتابعة تنفيذ قرارات رئيس مجلس الوزراء بغلق المحال التجارية وحظر تجوال المواطنين طبقا المواعيد المحددة واتخاذ ما يلزم قانونيا حيال المخالفين .

والتنبيه على أصحاب المحال العامة من  المطاعم والمقاهي والكافيتريات والكافيهات والكازينوهات والملاهي والنوادي الليلية والمراكز التجارية و المولات التجارية والأكشاك ومايماثلها من المحال والمنشآت التي تهدف إلى بيع السلع التجارية أو تقديم المأكولات أو الخدمة أو التسلية أو الترفيه ووحدات الطعام المتنقله بالغلق إبتداء من  الساعة الـ 8 مساء إلى 6 صباحا أمام الجمهور  ، و يسثنى من ذلك خدمات توصيل الطلبات وجميع الأماكن التي تبيع السلع الغذائية مثل المخابز ومحال البقالة، وكذلك الصيدليات والسوبر ماركت سواء المتواجدة بالمراكز التجارية أو خارجها.

وأكدت محافظة الشرقية ، علي أهمية الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد ، و بتكثيف العمل واستمرار أعمال التطهير والتعقيم المديريات الخدمية و المنشأت الحكومية التابعة لها للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد .

 

 


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