تشاد تتلقى 20 ألف جرعة جديدة من "المشروب العشبي" لمكافحة كورونا من مدغشقر.. صور

كتبت- هند المغربي

أرسلت جمهورية تشاد طائرة إلى مدغشقر للحصول على كمية ثانيه من COVID-Organics وقال رئيس مدغشقر أندريه راجولينا إن التبرع الثاني كان بسبب الآثار الإيجابية التي تحققت لأول مرة في الدولة الواقعة في وسط أفريقيا.

ومن جانبه أرسلت الحكومة التشادية وفد لتسلم 20 ألف جرعة من الأنواع العلاجية والوقائية من المشروب العشبي.

ووفقا لأفريقيا نيوز مازال تشاد واحدة من أقل البلدان تأثراً في منطقة وسط أفريقيا. وفقًا لإحصائيات جامعة جون هوبكنز ، فإن لديها 850 حالة مؤكدة مع 73 حالة وفاة و 720 حالة تعافى.

يذكر أنه شهدت بعض الدول الأفريقية إقبالا على ما أطلق عليه "المشروب المعجزة" الذى أعلنت عنه مدغشقر مؤخرا وزعمت أنه مفيد فى التصدى لفيروس كورونا، وصنعه رئيس مدغشقر وطوره معهد البحوث التطبيقية فى مدغشقر.





ووفقا لوسائل إعلام إفريقية محلية فإن مدغشقر أرسلت كمية من المشروب العشبى الذى أطلقت عليه اسم " كوفيد أورجانيكس" إلى عدد من الدول الأفريقية

ورغم أن منظمة الصحة العالمية، أقّرت بأن بعض الأدوية العشبية والطب التقليدي، تقلل من أعراض فيروس كورونا، إلا أنها أكدت عدم وجود دليل على أن هذه المواد تمنع أو تشفى من المرض.