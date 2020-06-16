ترامب قبل التوقيع على قرار "إصلاح الشرطة": بدونها وبدون القانون ستكون الفوضى

كتبت رباب فتحى

قال الرئيس الأمريكى، دونالد ترامب، إن الأمر التنفيذي لإصلاح الشرطة سيركز على ضمان "أعلى المعايير المهنية لخدمة مجتمعاتهم".

وانتقد الرئيس، الدفاع عن حركة الشرطة، وانتقد أولئك الذين دعوا إلى إعادة النظر فى أنظمة السلامة العامة في البلاد، وأكد: "بدون شرطة، هناك فوضى.

وقال ترامب: "بدون قانون، هناك فوضى". "يجب استعادة القانون والنظام بشكل أكبر على الصعيد الوطني"

وأوضح ترامب إن وزارة العدل ستعطي الأولوية للمنح الفيدرالية لإدارات الشرطة التي تتبع معايير عالية في استخدام القوة.

وأضاف الرئيس أن الأمر سيحظر الإمساك بقوة بالرقبة وهى الطريقة التى تتبعها الشرطة عند إيقاف المشتبهين، باستثناء الحالات التى تكون فيها حياة الضابط في خطر.

تعهد ترامب أيضًا بتقديم المزيد من الموارد لـ "المستجيبين المشاركين" ، مثل الأخصائيين الاجتماعيين، الذين يمكنهم مساعدة الضباط على الاستجابة للمكالمات المتعلقة بالتشرد ، وقضايا الصحة العقلية وتعاطي المخدرات.

اجتمع الصحفيون والضيوف في حديقة الورود لحضور مؤتمر ترامب، حيث يوقع الرئيس على أمر تنفيذي بشأن إصلاح الشرطة.

وحضر الفاعلية زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ ميتش ماكونيل وعضو الكونجرس الجمهوري لوي جومرت وجيم جوردان بين ضيوف الحدث.