تدعيم مستشفيات الشرقية بمستلزمات طبية و أسرة لرفع الخدمة باقسام العزل

الشرقية - إيمان مهنى – حمدى عبد العظيم

أكد الدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، أن المجتمع المدني يواصل دعم المستشفيات، لتطوير ورفع كفاءة الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين بالمستشفيات التابعة لمديرية الشئون الصحية.

و أوضح فى بيان أنه دعم مستشفي أبو حماد المركزي بـ 10 أجهزة مونيتور حديثة للعناية، و 10 آسرة عناية مركزة، وكمية من المستلزمات الطبية والوقائية، ودعم مستشفي الصدر بالزقازيق بـ 50 سرير للمرضي بالعزل، و 10 أجهزة مونيتور للعناية، ودعم مستشفي بلبيس المركزي بعدد 13 سرير لمرضي العناية المركزة، وماكينة تعقيم أتوماتيك، وتم دعم مستشفي الصالحية المركزي بكمية من ملفات ورقية مطبوعة وأوراق طباعة نتائج التحاليل الطبية الخاص بجهاز تحليل بروتينات الدم Miapa iz CRP لتشخيص حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد،، وتم دعم مستشفي الحسينية المركزي بتركيب مخارج للأكسجين بدلاً من الإسطوانات، كما تم دعم مستشفي مشتول السوق المركزي ببوابة تطهير تم وضعها علي الباب الرئيس لقسم الإستقبال، متصل بممر مخصص كمسار سير للمرضي المصابين بفيروس كورونا أثناء توجههم إلي قسم العزل، وذلك لصالح الفريق الطبي والمرضي بمستشفيات المحافظة.

كانت وزارة الصحة، قد خصصت 25 مستشفي عام و مركزي بمحافظة الشرقية، لاستقبال جميع الحالات المشتبه إصابتها بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" ، ضمن تحديث تطبيق "صحة مصر" الذى يضم الخريطة التفاعبسة لأسماء وعناوين المستشفيات التى خصصتها الوزارة.

وهي "مستشفى الزقازيق العام، مستشفى الأحرار،مستشفى المبرة ـ الهيئة العامة للتأمين الصحي، مستشفى صدر الزقازيق، مستشفى حميات الزقازيق، مستشفي حميات فاقوس، مستشفي بلبيس العام، مستشفى فاقوس العام، مستشفى القنايات المركزي، مستشفي ههيا المركزي، مستشفي ابو كبير المركزي، مستشفي منيا القمح المركزي، مستشفي ديرب نجم المركزي، مستشفي ابوحماد المركزي،مستشفي كفر صقر المركزي، مستشفي الصالحية المركزي، مستشفي مشتول السوق المركزي، مستشفي القرين المركزي، مستشفي الحسينية المركزي مستشفي السعيدين المركزي، مستشفي الزوامل المركزي، مستشفي تل راك المركزي، ومستشفي الصوفية المركزي.