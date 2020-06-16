اليوم السابع
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تدريب صيادلة بنى سويف على تطبيق بروتوكول علاج فيروس كورونا

الثلاثاء، 16 يونيو 2020 05:37 م
تدريب صيادلة بنى سويف على تطبيق بروتوكول علاج فيروس كورونا نقابة الصيادلة
بنى سويف أيمن لطفى

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أعلنت نقابة صيادلة بنى سويف برئاسة الدكتور وائل النجار عن البدء فى الكورس التدريبى "تطبيق الصيدلى لبروتوكول علاج كورونا كوفيد 19" فور انتهاء الموعد الذى حددته لجنة الخدمات بالنقابة، اليوم الثلاثاء واكتمال العدد المطلوب من الصيادلة.

وينفذ التدريب "أون لاين" من خلال برنامج زووم، بهدف دعم صيادلة المحافظة بكافة المعلومات عن مكافحة فيروس كورونا وبروتوكول العلاج المناسب، ويحصل الصيادلة المشاركون فى التدريب على شهادة معتمدة .

وأوضحت النقابة فى بيان أن مجموعة من المتخصصين يتولون التدريب وإلقاء المحاضرات وهم الدكتور شريف مجدى جمال الدين أخصائى القلب والقسطرة القلبية المحاضر المعتمد بمنظمة الصحة العالمية مدرب القلب جمعية القلب الأمريكية، الدكتورة وئام محمد سعد، مدير إدارة مكافحة العدوى بمديرية الصحة ببنى سويف، استشارى مكافحة عدوي، وللاشتراك فى الدورة نرجو التسجيل عبر الرابط التالى

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScmjsLfqGCCpm9G0zkQqJWivqQORf-tEI0PyEmX0_6_TAfjiw/viewform?usp=pp_url

 

ويتضمن التدريب مقدمة introduction

 Signs and symptoms الاعراض

Cause الأسباب

Diagnosis التشخيص

Prevention الوقاية

Management العلاج

 

 

 

 


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