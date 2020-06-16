بيان مشترك بين اليونان وإسرائيل: استفزازات تركيا بشرق البحر المتوسط مرفوضة

أعربت إسرائيل عن دعمها الكامل لليونان ضد الاستفزازات التركية فى شرق البحر المتوسط وبحر إيجه، ومعارضتها لأية محاولة لانتهاك هذه الحقوق.

وطالبت، فى بيان مشترك، إثر زيارة رئيس وزراء اليونان كرياكوس مونتسياكوس، لنظيره الإسرائيلى بنيامين نتنياهو، باحترام الحقوق السيادية لجميع الدول فيما يتعلق بالجرف القارى والمنطقة الاقتصادية الخالصة، وفقا للقانون البحرى الدولى العرفي.

ونص البيان على: "نحن نعارض بشدة محاولات انتهاك هذه الحقوق بطريقة تعرض استقرار شرق البحر المتوسط ومنطقة بحر إيجه للخطر وتعكس علاقات حسن الجوار، وسيواصل البلدان تنسيق سياساتهما".

وعلى جانب آخر ناقش وزير الدفاع اليونانى نيكولاينوس باناجيوتوبولوس مع نظيره الإسرائيلى بنيامين جاتس تعزيز التعاون بين اليونان وإسرائيل فى مجال الدفاع والأمن، مع التركيز على الأنشطة الجوية والبحرية المشتركة، وكذلك تعزيز التعاون فى مجال صناعة الدفاع.

وبحسب رسالة وزير الدفاع الإسرائيلى على الشبكات الاجتماعية: "تعتبر إسرائيل اليونان شريكًا استراتيجيًا وصديقًا حقيقيًا، وأعتزم مواصلة تعزيز هذه العلاقة المهمة بالتعاون المستمر مع الوزير".