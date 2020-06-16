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بوابة إعلامية: نسخة إلكترونية جديدة بالروسية لصحيفة الإندبندنت البريطانية

الثلاثاء، 16 يونيو 2020 04:59 م
بوابة إعلامية: نسخة إلكترونية جديدة بالروسية لصحيفة الإندبندنت البريطانية الإندبندنت البريطانية
رويترز

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ذكرت بوابة آر.بي.إس الإعلامية الروسية اليوم الثلاثاء أن قطب الإعلام الروسي الكسندر ليبيديف قال إنه يعتزم إصدار نسخة إلكترونية باللغة الروسية من صحيفة الإندبندنت البريطانية بدءا من الشهر الجاري.

ولم يُحدد ليبيديف، الداعم المالي لصحيفتي الإندبندنت وإيفننج ستاندرد التي تصدر في لندن، موعدا محددا لإصدار النسخة الروسية.

وقال آرتيم آرتيموف، المحرر المشرف على المشروع، لبوابة آر.بي.إس إن النسخة الجديدة باللغة الروسية ستتضمن ترجمات حصرية بالروسية لمقالات صحيفة الإندبندنت، وستكون متاحة فقط عبر الإنترنت مثل الصحيفة البريطانية.

وأضاف أن النسخة الروسية تصدر بالفعل على موقع إلكتروني تجريبي منذ فبراير شباط، وستُتاح للجمهور في غضون الأسبوعين القادمين.

وصدرت صحيفة الإندبندنت، ذات التوجه اليساري، عام 1996 لتتحدى إصدارات صحفية قائمة مثل صحف ديلي ميل والتايمز والجارديان.

 


بريطانيا

الإندبندنت

البريطانية

روسيا

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