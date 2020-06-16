بنك أوف أمريكا: المستثمرون يرون "مغالاة" فى أسعار الأسهم

رويترز

قال 98 بالمئة من مستثمرين استطلع بنك أوف أمريكا آراءهم إن هناك "مغالاة" في الأسعار بالسوق بعد انتعاش الأسهم العالمية بوتيرة قياسية من مستوياتها بالغة التدنى المسجلة في مارس بفضل إجراءات التحفيز الحكومية.