بنك ألمانى يمول مشروع إنشاء مستشفيين فى كوت ديفوار

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قالت وزارة الاقتصاد والمالية فى كوت ديفوار، إن بنك "دويتشه بنك" الألماني، سيتولى تمويل مشروع بناء مستشفيين جديدين، و5 مراكز صحية فى 5 مستشفيات بالبلاد، بالتعاون مع المؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات التابعة للبنك الإسلامى للتنمية.

وأوضحت الوزارة والبنك، فى بيان مشترك صدر اليوم الثلاثاء، أن التكلفة الإجمالية للمشروع الذى بدأ العمل به تقدر بحوالى 142 مليون يورو ومن المقرر الانتهاء من أعمال بناء المستشفيين فى أكتوبر المقبل 2020.

وأضاف البيان، أن هذا المشروع يأتى فى إطار خطة حكومة كوت ديفوار القومية للتنمية 2016 ـ 2020 الجارى استكمالها والمدعومة من صندوق النقد الدولى ومنظمة الصحة العالمية.

وأشار البيان، إلى أن المستشفيين الجديدين تقدر طاقتهما الاستيعابية بحوالى 400 سرير ومن المنتظر أن يساهما بفاعلية فى النهوض بالخدمات الصحية بفضل استخدام أحدث التجهيزات الطبية، مضيفا أن إحدى المستشفيين بنيت فى منطقة أدزوبى (الواقعة على بعد 105 كم شمال ابيدجان) والأخرى فى ابواسو (الواقعة على بعد 120 كم شرق ابيدجان).

ووفقا للبيان، فإن المراكز الطبية الخمسة الجديدة تتضمن بناء مركز للأشعة فى "ابينجورو" ووحدتين لحالات الطوارئ فى "داوكرو" و "سيجولا" ومركز للطب النفسى فى "تومودي" ووحدة للجراحة والطوارئ فى "بونا".