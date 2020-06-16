بعد 3 أشهر من الإغلاق.. النمسا تستعيد حرية السفر لـ 31 دولة أوروبية

وأضافت أنه يمكن للنمساويين الآن السفر إلى 31 دولة أوروبية دون قيود بما في ذلك دول إيطاليا وكرواتيا واليونان.

وأشارت إلى استبعاد أسبانيا والبرتغال والسويد وبريطانيا من فتح الحدود، موضحة أنه عند العودة إلى النمسا لا يزال اختبار كورونا السلبي أو الحجر الصحي لمدة 14 يومًا إلزاميًا من هذه الدول.

وتابعت أنه ينطبق الشيء نفسه على الدول الأوروبية خارج المنطقة الاقتصادية الأوروبية أي صربيا والبوسنة وروسيا وتركيا..مشددة على أنه لا توجد قيود على الرحلات إلى إيطاليا ولكن هناك تحذير جزئي من السفر إلى إقليم لومبارديا في شمال إيطاليا بسبب العدد المرتفع للإصابات بالعدوى.