اليوم السابع
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الثلاثاء، 16 يونيو 2020 01:06 م
خالد صلاح
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بعد 3 أشهر من الإغلاق.. النمسا تستعيد حرية السفر لـ 31 دولة أوروبية

الثلاثاء، 16 يونيو 2020 12:13 م
بعد 3 أشهر من الإغلاق.. النمسا تستعيد حرية السفر لـ 31 دولة أوروبية مستشار النمسا سيباستيان كورتس
فيينا (أ ش أ)

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أكدت وزارة الخارجية النمساوية اليوم الثلاثاء، أن قيود دخول النمسا بالنسبة لجميع مواطنى دول أوروبا قد تم رفع غالبيتها، مشيرة إلى اتخاذ البلاد هذا الإجراء كخطوة كبيرة نحو استعادة حرية السفر بشكل واسع اعتبارا من اليوم، وقالت وزارة الخارجية النمساوية - فى بيان اليوم - إنه لم تعد قيود الدخول المفروضة منذ حوالى ثلاثة أشهر تنطبق على وصول الأشخاص من جميع دول الاتحاد الأوروبي تقريبًا منذ منتصف ليلة أمس. 

وأضافت أنه يمكن للنمساويين الآن السفر إلى 31 دولة أوروبية دون قيود بما في ذلك دول إيطاليا وكرواتيا واليونان.

وأشارت إلى استبعاد أسبانيا والبرتغال والسويد وبريطانيا من فتح الحدود، موضحة أنه عند العودة إلى النمسا لا يزال اختبار كورونا السلبي أو الحجر الصحي لمدة 14 يومًا إلزاميًا من هذه الدول. 

وتابعت أنه ينطبق الشيء نفسه على الدول الأوروبية خارج المنطقة الاقتصادية الأوروبية أي صربيا والبوسنة وروسيا وتركيا..مشددة على أنه لا توجد قيود على الرحلات إلى إيطاليا ولكن هناك تحذير جزئي من السفر إلى إقليم لومبارديا في شمال إيطاليا بسبب العدد المرتفع للإصابات بالعدوى.

وكانت وزارة الصحة النمساوية أعلنت اليوم الثلاثاء، ارتفاع حالات الشفاء من فيروس كورونا إلى 16 ألفا و89 حالة من إجمالي عدد الإصابات البالغ 17 ألفا و189 حالة، وقالت وزارة الصحة - في بيان اليوم - إن عدد الوفيات بلغ 681 حالة فيما يتواجد بالمستشفيات 78 حالة منها 12 حالة فى العناية المركزة، مشيرة إلى تسجيل 54 إصابة جديدة أمس في جميع أنحاء النمسا منهم 42 حالة فى العاصمة فيينا و3 حالات وفاة .

وذكرت أن إجمالي الإصابات الفعلية في جميع أنحاء النمسا ارتفع إلى 419 شخصا وقد بلغ إجمالي الإصابات فى العاصمة 3652 حالة وزادت حالات الوفاة فى فيينا إلى 181 حالة بينما تعافى 3158 حالة، لافتة إلى أن معظم حالات الإصابة لا تزال موجودة في فيينا والنمسا السفلى.

 

 


النمسا

حريه السفر

الدول الاوروبيه

كورونا

فيروس كورونا

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