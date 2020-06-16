ويستطيع أحد القمرين، وهو للاستشعار عن بعد، التقاط صور بدقة تصل لحوالي كيلومتر، وسوف يستخدم في عمليات مسح الأراضي والتخطيط الحضري وتصميم شبكة الطرق وتقديرات غلة المحاصيل، والإغاثة من الكوارث، إلى جانب خدمة مشروعات الحزام والطريق، فيما سيستخدم القمر الثاني في نقل معلومات حول المدار وإنترنت الأشياء.