بكين (أ ش أ)

تعقد الصين بعد غدٍ الخميس، اجتماعا عبر الفيديو حول التعاون الدولى فى مبادرة "الحزام والطريق"، وذلك تحت عنوان "تعزيز التعاون الدولى للحزام والطريق .. المكافحة المشتركة لكوفيد-19"، وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية "تشاو لي جيان" –في تصريح خلال المؤتمر الصحفي اليومي بمقر الوزارة– إن الاجتماع سيترأسه عضو مجلس الدولة وزير الخارجية الصينى "وانج يى"، ويشارك فيه وزراء خارجية ووزراء من 25 دولة وكذلك مسؤولون من الأمم المتحدة ومنظمة الصحة العالمية.

وكانت الصين أطلقت، بنجاح قمرين صناعيين إلى الفضاء، وذلك من مركز جيوتشوان لإطلاق الأقمار الصناعية شمال غرب البلاد، وذكر مركز جيوتشوان لإطلاق الأقمار الصناعية - فى بيان، أن القمرين تم إطلاقهما على متن الصاروخ الحامل "لونج مارش-2دي"، ودخلا المدار المحدد لهما بنجاح.