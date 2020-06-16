تعقد الصين بعد غدٍ الخميس، اجتماعا عبر الفيديو حول التعاون الدولى فى مبادرة "الحزام والطريق"، وذلك تحت عنوان "تعزيز التعاون الدولى للحزام والطريق .. المكافحة المشتركة لكوفيد-19"، وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية "تشاو لي جيان" –في تصريح خلال المؤتمر الصحفي اليومي بمقر الوزارة– إن الاجتماع سيترأسه عضو مجلس الدولة وزير الخارجية الصينى "وانج يى"، ويشارك فيه وزراء خارجية ووزراء من 25 دولة وكذلك مسؤولون من الأمم المتحدة ومنظمة الصحة العالمية.
وكانت الصين أطلقت، بنجاح قمرين صناعيين إلى الفضاء، وذلك من مركز جيوتشوان لإطلاق الأقمار الصناعية شمال غرب البلاد، وذكر مركز جيوتشوان لإطلاق الأقمار الصناعية - فى بيان، أن القمرين تم إطلاقهما على متن الصاروخ الحامل "لونج مارش-2دي"، ودخلا المدار المحدد لهما بنجاح.
ويستطيع أحد القمرين، وهو للاستشعار عن بعد، التقاط صور بدقة تصل لحوالي كيلومتر، وسوف يستخدم في عمليات مسح الأراضي والتخطيط الحضري وتصميم شبكة الطرق وتقديرات غلة المحاصيل، والإغاثة من الكوارث، إلى جانب خدمة مشروعات الحزام والطريق، فيما سيستخدم القمر الثاني في نقل معلومات حول المدار وإنترنت الأشياء.
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