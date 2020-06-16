بريطانيا تكتشف دواءً "رخيص ومتوفر" قادر على إنقاذ حياة مرضى كورونا

كتبت: نهال أبو السعود

قال خبراء لهيئة الإذاعة البريطانية بي بي سي، إن دواء دواء رخيص ومتوفر على نطاق واسع يسمى ديكساميثازون قادر على إنقاذ حياة المرضى الذين يعانون من كورونا.

وكشف خبراء بريطانيون إن العلاج بجرعة منخفضة من الستيرويد هو نجاح كبير في مكافحة الفيروس الفتاك، حيث أنه يقلل من خطر الوفاة بنسبة الثلث للمرضى على أجهزة التنفس الصناعي وخفض معدل الوفيات بمقدار الخمس.

ويعتبر الدواء جزءًا من أكبر تجربة معملية في العالم تختبر العلاجات الحالية لمعرفة ما إذا كانت تعمل أيضًا مع الفيروس، ويقدر الباحثون أنه لو كان الدواء متاحًا في المملكة المتحدة منذ بداية الجائحة لكان من الممكن إنقاذ 5000 شخص من الموت كما انه ذو فائدة كبيرة في الدول الفقيرة التي تعاني من أعداد كبيرة من مرضى Covid-19 لرخص ثمنه.

وبحسب بي بي سي ، يتحسن حوالي 19 من أصل 20 مريضًا مصابًا بكورونا دون الحاجة إلى المستشفى، ومن بين الذين يدخلون المستشفى يتحسن الجزء الأكبر ولكن قد يحتاج البعض إلى الأكسجين وهم المرضى ذوي المخاطر العالية التي يبدو أن ديكساميثازون يساعد.

وفي تجربة بقيادة فريق من جامعة أكسفورد ، تم إعطاء حوالي 2000 مريض في المستشفى ديكساميثازون وتمت مقارنتهم مع ما يقرب من 4000 شخص لم يحصلوا على الدواء.

وبالنسبة للمرضى الذين يستخدمون أجهزة التنفس الصناعي فقد قللوا من خطر الوفاة من 40% إلى 28% وبالنسبة للمرضى الذين يحتاجون إلى الأكسجين ، فإنه يقلل خطر الموت من 25% إلى 20%.

وقال كبير الباحثين البروفيسور بيتر هوربي: "هذا هو الدواء الوحيد حتى الآن الذي ثبت أنه يقلل من الوفيات ويقلل بشكل كبير"

وفي نفس السياق أضاف خبراء "هناك فائدة واضحة وواضحة. العلاج يصل إلى 10 أيام من ديكساميثازون ويكلف حوالي 5 جنيهات إسترلينية لكل مريض. لذلك يكلف بشكل أساسي 35 جنيهًا إسترلينيًا لإنقاذ الأرواح. هذا دواء متوفر عالميًا."