اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 16 يونيو 2020 04:05 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

بريطانيا تكتشف دواءً "رخيص ومتوفر" قادر على إنقاذ حياة مرضى كورونا

الثلاثاء، 16 يونيو 2020 02:41 م
بريطانيا تكتشف دواءً "رخيص ومتوفر" قادر على إنقاذ حياة مرضى كورونا
كتبت: نهال أبو السعود

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قال خبراء لهيئة الإذاعة البريطانية بي بي سي، إن دواء دواء رخيص ومتوفر على نطاق واسع يسمى ديكساميثازون قادر على إنقاذ حياة المرضى الذين يعانون من كورونا.

وكشف خبراء بريطانيون إن العلاج بجرعة منخفضة من الستيرويد هو نجاح كبير في مكافحة الفيروس الفتاك، حيث أنه يقلل من خطر الوفاة بنسبة الثلث للمرضى على أجهزة التنفس الصناعي وخفض معدل الوفيات بمقدار الخمس.

ويعتبر الدواء جزءًا من أكبر تجربة معملية في العالم تختبر العلاجات الحالية لمعرفة ما إذا كانت تعمل أيضًا مع الفيروس، ويقدر الباحثون أنه لو كان الدواء متاحًا في المملكة المتحدة منذ بداية الجائحة لكان من الممكن إنقاذ 5000 شخص من الموت كما انه ذو فائدة كبيرة في الدول الفقيرة التي تعاني من أعداد كبيرة من مرضى Covid-19 لرخص ثمنه.

وبحسب بي بي سي ، يتحسن حوالي 19 من أصل 20 مريضًا مصابًا بكورونا دون الحاجة إلى المستشفى، ومن بين الذين يدخلون المستشفى يتحسن الجزء الأكبر ولكن قد يحتاج البعض إلى الأكسجين وهم المرضى ذوي المخاطر العالية التي يبدو أن ديكساميثازون يساعد.

وفي تجربة بقيادة فريق من جامعة أكسفورد ، تم إعطاء حوالي 2000 مريض في المستشفى ديكساميثازون وتمت مقارنتهم مع ما يقرب من 4000 شخص لم يحصلوا على الدواء.

وبالنسبة للمرضى الذين يستخدمون أجهزة التنفس الصناعي فقد قللوا من خطر الوفاة من 40% إلى 28% وبالنسبة للمرضى الذين يحتاجون إلى الأكسجين ، فإنه يقلل خطر الموت من 25% إلى 20%.

وقال كبير الباحثين البروفيسور بيتر هوربي: "هذا هو الدواء الوحيد حتى الآن الذي ثبت أنه يقلل من الوفيات ويقلل بشكل كبير"

وفي نفس السياق أضاف خبراء "هناك فائدة واضحة وواضحة. العلاج يصل إلى 10 أيام من ديكساميثازون ويكلف حوالي 5 جنيهات إسترلينية لكل مريض. لذلك يكلف بشكل أساسي 35 جنيهًا إسترلينيًا لإنقاذ الأرواح. هذا دواء متوفر عالميًا."

 

 


المملكة المتحدة

أكسفورد

علاج كورونا

وباء كورونا

ديكساميثازون

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
مصر للطيران: لا توجد زيادة فى أسعار تذاكر الطيران بعد عودة الحركة الجوية

مصر للطيران: لا توجد زيادة فى أسعار تذاكر الطيران بعد عودة الحركة الجوية

هيئات برلمانية تفوض السيسي لاتخاذ الإجراءات اللازمة بقضيتى سد النهضة وليبيا

هيئات برلمانية تفوض السيسي لاتخاذ الإجراءات اللازمة بقضيتى سد النهضة وليبيا

رويترز تزعم: مصر تسعى لقرض بمليار دولار ترتبه بنوك إماراتية.. ولا تأكيد رسمى

رويترز تزعم: مصر تسعى لقرض بمليار دولار ترتبه بنوك إماراتية.. ولا تأكيد رسمى

الخطيب يصل اتحاد الكرة لحضور اجتماع الأندية مع اللجنة الخماسية

الخطيب يصل اتحاد الكرة لحضور اجتماع الأندية مع اللجنة الخماسية

الإخوان تواصل الأكاذيب.. وفاة ضابط بكورونا آخر الشائعات

الإخوان تواصل الأكاذيب.. وفاة ضابط بكورونا آخر الشائعات

احذروا طقس الـ48 ساعة المقبلة.. الأرصاد: موجة حارة تضرب البلاد اليوم وتصل ذروتها غدا.. مصر تتأثر بمنخفض الهند الموسمى والعظمى بالقاهرة ستصل لـ 39 درجة..و الدرجات تعاود انخفاضها الخميس والعظمى تسجل 33 درجة

احذروا طقس الـ48 ساعة المقبلة.. الأرصاد: موجة حارة تضرب البلاد اليوم وتصل ذروتها غدا.. مصر تتأثر بمنخفض الهند الموسمى والعظمى بالقاهرة ستصل لـ 39 درجة..و الدرجات تعاود انخفاضها الخميس والعظمى تسجل 33 درجة

عبد العال يطالب النواب بالابتعاد عن مقاعد الحكومة : كدا خطر على الجميع

عبد العال يطالب النواب بالابتعاد عن مقاعد الحكومة : كدا خطر على الجميع

فيديو وصور.. إلقاء مليون زريعة سمك فى نهر النيل بمدينة المنيا لزيادة الثروة السمكية

فيديو وصور.. إلقاء مليون زريعة سمك فى نهر النيل بمدينة المنيا لزيادة الثروة السمكية

جامعة الفيوم تفوز بمشروع بحثى لعلاج مرضى الربو من مصدر طبيعي

جامعة الفيوم تفوز بمشروع بحثى لعلاج مرضى الربو من مصدر طبيعي

الداخلية تنتفض ضد سوق الكيف..مكافحة المخدرات تقتحم حدائق الشيطان فى البحيرة وتحرق 10 أفدنة بانجو..إحباط تهريب 378 لفافة "بودرة" بمسقط رأس عزت حنفي في أسيوط وضبط 70 طربة حشيش بالإسكندرية.. صور

الداخلية تنتفض ضد سوق الكيف..مكافحة المخدرات تقتحم حدائق الشيطان فى البحيرة وتحرق 10 أفدنة بانجو..إحباط تهريب 378 لفافة "بودرة" بمسقط رأس عزت حنفي في أسيوط وضبط 70 طربة حشيش بالإسكندرية.. صور

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الثلاثاء 16-6-2020

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الثلاثاء 16-6-2020

السجن 10 سنوات لصاحب سوبر ماركت قتل متسولا سرق علبة "كانز" بعابدين

السجن 10 سنوات لصاحب سوبر ماركت قتل متسولا سرق علبة "كانز" بعابدين

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة