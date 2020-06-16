بحد ادنى 251 درجة..محافظ القليوبية يعتمد تنسيق الثانوى العام

القليوبية نيفين طه

اعتمد اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية تنسيق الثانوية العامة للعام الدراسي 2020 /2021، ليكون بحد أدنى 251 درجة، كما تم تحديد تنسيق الثانوى العام الصناعى نظام ثلاث سنوات ب205 درجة للبنين و220 للبنات وبالنسبة للثانوى الصناعى المتقدم نظام خمس سنوات فتكون درجة الحد الادنى 250 درجة

وبالنسبة للثانوى الزراعى فتم تحديد الحد الادنى ليكون 140 درجة وبالنسبة للثانوى التجاري والفندقى فقد تم تحديد الحد الادنى ليكون 170 درجة للبنين و140 درجة للبنات للمدارس الثانوية التجارية المشتركة نظام 3 سنوات بادارات بنها وطوخ وكفر شكر على ان تكون 180 درجة للبنين و140 درجة للبنات لباقي الادارات التعليمية بالمدارس الثانوية التجارية المشتركة نظام 3 سنوات

في حين يبلغ الحد الادنى لمدرسة بنها الفنية المتقدمة المشتركة نظام 5 سنوات لتكون 255 درجة بنين و235 درجة بنات ومدرسة بنها وبهتيم المتقدمة للشئون الفندقية والخدمات السياحية بالحد الادنى 255 درجة للبنين و235 ببنات

وأضاف طه عجلان وكيل وزارة التربية والتعليم أنه سيتم قبول الطلاب حسب المربع السكني أو مربع الإدارة التعليمية التي حصلوا منها على شهادة إتمام الدراسة بمرحلة التعليم الأساسي.

وشدد مدير المديرية، على أنه لن يسمح بقبول أي طلبات التحاق بمدارس التعليم الثانوي العام بالقليويبة (رسمي) إلا لأبناء المحافظة الحاصلين على شهادة إتمام الدراسة بمرحلة التعليم الأساسي من إحدى مدارس القليوبية، ولا يسمح إطلاقا لطلاب الصف الأول الثانوي بأي محافظة التحويل إلى مدارس القليوبية إلا بعد أن يتم تنسيقهم في محافظاتهم وطبقا للقرارات الوزارية المنظمة لذلك.