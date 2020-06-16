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بايدن مهاجما ترامب: "الفيروس لن يزول لأنك تريد ذلك ويجب أن تقوم بعملك"

الثلاثاء، 16 يونيو 2020 06:11 م
بايدن مهاجما ترامب: "الفيروس لن يزول لأنك تريد ذلك ويجب أن تقوم بعملك" جو بايدن
ريهام عبد الله

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واصل جو بايدن، المرشح الديمقراطى المحتمل للانتخابات الرئاسية الأمريكية، مهاجمة الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، وطالبه بالقيام بواجبه فى مواجهة جائحة فيروس كورونا المستجد.

وقال بايدن فى تغريدة عبر حسابه الرسمى بتويتر :"هذا الفيروس لن يزول فقط لأنك تريد ذلك، سيدي الرئيس، حان الوقت لتتقدم وتؤدي عملك".

جو بايدن
جو بايدن

 

وفى سياق آخر سخر الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، من منافسه الديمقراطى فى الانتخابات الرئاسية الأمريكية، جو بايدن، حيث أكد أن إنجازاته فى 4 سنوات فقط تجاوزت ما حقق بايدن خلال 4 عقود، وفند ترامب اخفاقات منافسه فى كافة المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والعسكرية.

وقال الرئيس الأمريكى، فى تغريده عبر حسابه الرسمى على موقع التواصل الاجتماعى "تويتر"، "لقد أنجزت فى أقل من 4 سنوات أكثر مما فعله بايدن فى أكثر من 40 عامًا، بما فى ذلك أمريكا السوداء.. لقد كان بايدن جزءًا من كل قرار فاشل لعقود.. الصفقات التجارية السيئة، والحروب التى لا نهاية لها، كما تسميها، فقد أظهر افتقارا تاما للقيادة.. إنه ضعيف ويطلق النار".

يأتى هذا بعد ساعات من هجوم جو بايدن على الرئيس دونالد ترامب، واتهامه بأنه يحرض الناس على الكراهية وتعمد زرع الخلافات لتحقيق مكاسب سياسية، حيث كتب جو بايدن عبر حسابه الرسمي على تويتر، "نحن بحاجة إلى رئيس يداوي - وليس من يشعل لهيب الكراهية... نحن بحاجة إلى رئيس يوحد- وليس رئيس يزرع المزيد من الخلاف لتحقيق مكاسب سياسية.. نحتاج إلى رئيس يقود الطريق بيد ثابتة -وليس رئيسًا يحرض على العنف بتغريداته العشوائية".

 

ترامب

جو بايدن

بايدن

دونالد ترامب

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