انفوجراف.. إنشاء 17 مجمع صناعي باستثمارات 10 مليار جنيه خلال 6 سنوات

كتب إسلام سعيد

تسير وتيرة الإنجاز في المجمعات الصناعية الجديدة بسرعة كبيرة، ويسابق العاملون الزمن لإنجاز هذه الوحدات، التي تساهم في توفير مصانع مجهزة بالكامل، والتي يجرى تدشينها بجهود الهيئة الهندسية، ولم تتأثر أي منها بفيروس كورونا المستجد، في ظل اهتمام الدولة بتوفير وسائل الأمان لكافة العاملين في هذه المجمعات.

ونجحت هيئة التنمية الصناعية خلال الـ 6 سنوات الماضية فى إنشاء 17 مجمع صناعي بـ 15 محافظة على مستوى الجمهورية بتكلفة إستثمارية اجمالية بلغت حوالي 10 مليار جنيه، كما تم انشاء 3 مدن صناعية جديدة شملت مدينة الجلود بالروبيكي على مساحة 511 فدان (تم الانتهاء من المرحلة الاولى) ومدينة الأثاث الجديدة بدمياط على مساحة 331 فدان (تم افتتاحها) بالإضافة الى مدينة النسيج الجديدة بالسادات على مساحة 3 مليون متر (جاري الانشاء)، وفق تقرير انجازات وزارة الصناعة.

وقالت وزيرة الصناعة والتجارة نيفين جامع، في تصريحات سابقة، إن الحكومة تبذل جهوداً كبيرة للارتقاء بالاقتصاد المصري، وذلك من خلال سن التشريعات المنظمة للأنشطة الاقتصادية، وتهيئة البيئة اللازمة لجذب الاستثمارات وتوفير كافة البيانات والمعلومات الاستراتيجية، التي توضح توجهات الدولة للتنمية الاقتصادية الشاملة، حتى يتسنى لكافة الجهات المعنية في الحكومة تحقيق التكامل في بناء الاقتصاد المصري.

وأوضحت الوزيرة أن توجهات الوزارة بشأن سياسات التنمية الصناعية وتعزيز التجارة الخارجية تقوم على إطار عمل، يقتضي أن تكون سياستا التنمية الصناعية وتعزيز التجارة الخارجية مترابطتين بصورة تحقق التكامل حيث تعتمد هاتان السياستان طويلتا المدى على عدد من المحاور يتم العمل فيها على التوازي لتحقيق رؤية وتوجهات الحكومة لزيادة معدلات الانتاجية والتصدير ومن ثم توفير المزيد من فرص العمل .

وأشارت إلى أن هذه المحاور تتضمن توفير كافة مقومات التنمية الصناعية وتعزيز التجارة الخارجية من خلال تمكين المصانع من الوصول إلى اقتصاديات الحجم التي تمكنها من المنافسة سواء على المستوى المحلي أو الدولي من خلال عدد من الإجراءات والقرارات التي ساهمت في توجه المصانع إلى زيادة طاقاتها الإنتاجية للوفاء بالطلب المحلي والتصدير للخارج، كما تم أيضاً سن قوانين لتيسير الإجراءات وتمكين الهيئة العامة للتنمية الصناعية من الإسراع بعمليات التنمية الصناعية المنشودة مثل قانون تيسير الحصول على التراخيص الصناعية، لافتة إلى أن الوزارة قامت بالتوسع في المجمعات الصناعية المتخصصة وخاصة المجمعات المجهزة بالتراخيص.

وأعلنت، وزيرة الصناعة والتجارة، عن انتهاء عدد من المجمعات الصناعية واستلامها من الهيئة الهندسية بنهاية الشهر الجارى، مشيرة إلى تسلم باقى المجمعات بحلول نهاية العام فى ظل توجه واهتمام حكومى واضح بملف الصناعة وتوفير الوحدات الصناعية كاملة التجهيز لبدء الإنتاج فورا، وربط الإنتاج بخطط إحلال الواردات.