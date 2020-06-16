اليوم السابع
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اليوم الخبراء الفنيين والقانونيين يجتمعون لاستكمال مباحثات سد النهضة

الثلاثاء، 16 يونيو 2020 01:26 م
اليوم الخبراء الفنيين والقانونيين يجتمعون لاستكمال مباحثات سد النهضة سد النهضة
كتبت أسماء نصار

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يجتمع اليوم الخبراء الفنيين والقانونيين فى ملف سد النهضة من مصر والسودان وإثيوبيا عبر الفيديو كونفرانس، بحضور المراقبين من الاتحاد الاوربى والولايات المتحدة الامريكية وجنوب افريقيا، حيث سيتم رفع تقرير للوزارء للاجتماع عصر اليوم.



وأكد  ياسر عباس وزير الرى والموارد المائية السودان ، فى تصريحات صحفية ، أن بلاده  شريك كامل ومباشر وطرف اصيل وليس وسيطا فى هذه المباحثات وأن السودان هو الدولة الأكثر تأثرا بسد النهضة الاثيوبى ، مشددا على السودان  يحترم حق الدول فى التنمية وفق قواعد القانون الدولى فيما يتعلق بمشروعات المياه واهمها الاستخدام المنصف والمعقول دون الحاق ضرر ذى شان بالاخرين.

 


 




 


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