المؤبد لمساعد رئيس حى بولاق أبو العلا بتهمة التزوير بطرح شقق للبيع للمواطنين

كتب كريم صبحى

قضت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بعابدين، برئاسة المستشار محمد على مصطفى الفقى، بمعاقبة مساعد رئيس حى بولاق أبو العلا، وموظف فى إدارة التسكين بحى بولاق بالسجن المؤبد بتهمة التزوير فى محررات رسمية .

صدر الحكم بعضوية المستشارين محمود يحيى رشدان، وعبد الله عبد العزيز سلام، والمستشار اسامة يوسف أبو شعيشع، وأمانة سر مجدى جبريل.

وكانت نيابة وسط القاهرة، أحالت المتهمين لمحكمة الجنايات، لأنهما حال كونهما من أرباب الوظائف العمومية، ارتكبا تزويرا فى محررات رسمية هى قسائم توريد المبالغ النقدية لدى خزينة حى بولاق أبو العلا، تلك التى حصلها المتهمين بغرض التسكين .

وأضافت النيابة العامة فى أمر الإحالة أن المتهمين، استوليا على 25 ألف جنيه من المجنى عليهم وكان ذلك باستعمال طرق احتيالية كان من شأنها بإيهام المجنى عليهم، بوجود واقعة مزورة تمثلت فى أن حى بولاق أبو العلا، طرح وحدات سكنية للتمليك لكافة قاطنى محافظة القاهرة فتقدم العديد من المواطنين لحجز تلك الوحدات، وان المبالغ التى سبق ذكرها هى مقدمات لحجز تلك الوحدات .