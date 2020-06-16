الكويت تنجز مشروع الغازات عالية الكبريت بمصفاة الأحمدى

أعلنت شركة البترول الوطنية الكويتية اليوم الثلاثاء، إتمام مشروع مصنع معالجة الغازات عالية الكبريت بمصفاة ميناء الأحمدي التابعة لها والذي سيعالج الغازات والمكثفات التي تنتجها شركة نفط الكويت من حقولها بغرب البلاد.

وقال عبد الله العجمي نائب الرئيس التنفيذي للمشاريع والناطق باسم البترول الوطنية في بيان إن إنتاج المشروع يمكن أن يصل إلى 231 مليون قدم مكعبة يوميا من الغاز بناء على نسبة كبريتيد الهيدروجين، إضافة إلى 39 ألف برميل يوميا من المكثفات.

وأضاف أن المشروع سيسهم في خفض الانبعاثات الغازية الضارة بالبيئة الى أقل من واحد بالمئة، فضلا عن خفض نسبة انبعاث غازات أكاسيد الكبريت إلى الحد المسموح به وفقا لمعايير الهيئة العامة للبيئة، وتحويل كبريتيد الهيدروجين إلى مادة الكبريت وإرسالها إلى مرافق المناولة لغرض التصدير.