القابضة للسياحة: طرح مناقصة عالمية لتطوير منطقة الأهرامات خلال 3 أشهر

كتب عبد الحليم سالم

كشفت ميرفت حطبة رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للسياحة والفنادق ، إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام ،أن الوزارة تولى اهتماما كبيرا بتطوير منطقة الأهرامات وتطوير الصوت والضوء فيها ، بما يتناسب مع أهميتها العالمية ومكانتها السياحية، وبالتالى كنا حريصين كشركة قابضة على التنسيق مع مختلف الجهات ، خاصة وزارة الاثار والسياحة ، فيما يتعلق بتطوير تلك المنطقة، لافتة إلى أنها قد سبق طرح مناقصة للتطوير إلا إنها لم تتم لتأخير من الشركة التى فازت بعملية التطوير وقتها .

وأضافت ميرفت حطبة فى تصريحات لـ"اليوم السابع" أن الشركة القابضة انتهت من اعداد مناقصة عالمية، لتطوير الصوت والضوء بالهرم، بحيث سيتم خلال الثلاثة أشهر المقبلة طرحها للشركات العالمية والمحلية باشتراطات جديدة تلزم الشركة التى تفوز الالتزام بالجدول الزمنى لتنفيذ المشروع .

كانت القابضة للسياحة والفنادق فسخت فى ديسمبر 2018، العقد مع تحالف شركات فاز بتطوير المنطقة نتيجة تقاعسه عن تنفيذ الاتفاق، حيث لم يقدم خطوة واحدة مبشرة للمشروع على مدار 12 شهرا برغم حصول شركة مصر للصوت والضوء والتنمية السياحية على كافة الموافقات وقتها .

وحول مواجهة بعض الشركات التابعة لأزمة فيروس كورونا التى أثرت بشكل كبير على إيرادات الشركات والفنادق ، أشارت ميرفت حطبة، إنه يتم حاليا التفاوض مع أحد البنوك ؛ للحصول على تسهيلات ائتمانية وفق المبادرة الأخيرة للبنوك لمساندة شركات السياحة.