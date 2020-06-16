الغربية تواجه العشوائيات.. 9 آلاف و979 طلب تصالح في مخالفات البناء

الغربية – مصطفى عادل

أكد طارق رحمي محافظ الغربية، في بيان له التصدي بحسم لكل أشكال التعديات واسترداد حق الدولة، موضخا أنه لن يسمح بعودة المباني العشوائية والمخالفة مرة أخرى، خصوصًا خلال هذه الفترة في ظل أزمة فيروس كورونا المستجد.

أوضح محافظ الغربية، انه تم تلقي 9 آلاف و979 طلب تصالح في مخالفات البناء، في ظل قانون التصالح في مخالفات البناء، والذي يُعد خطوة مهمة وضرورية للقضاء على العشوائيات في نطاق المحافظة.

وقال أحمد عطا نائب محافظ الغربية، إنه تم اعتماد قيمة التصالح وتشكيل اللجان المختصة بفحص كل الأعمال الموجودة ، لافتا الي تفعيل "لجان الامانة الفنية" والتي تضم عددا من المهندسين داخل نطاق المراكز والمدن والأحياء بالمحافظة، إلي جانب "اللجان الفنية" والتي تضم استشارين من نقابة المهندسين بالغربية.

وطالب نائب محافظ الغربية، المواطنين الراغبين فى التصالح على مخالفات البناء وخصوصا داخل المدن بسرعة تقديم الطلبات من خلال كافة المراكز التكنولوجية بالمحافظة ، مع استيفاء الأوراق حتى لا يتم إزالة المخالفات الراغبين فى التصالح عليها.

وأضاف عطا حرص المحافظة على تقديم كافة التيسيرات اللازمة للمواطنين الراغبين في التصالح، بما يضمن حق الدولة ويحافظ علي الثروة العقارية والرقعة الزراعية من التعديات .