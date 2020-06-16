اليوم السابع
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العراق تعلن تشكيل لجان للكشف عن مطلقى الصواريخ فى بغداد

الثلاثاء، 16 يونيو 2020 01:22 م
العراق تعلن تشكيل لجان للكشف عن مطلقى الصواريخ فى بغداد الجيش العراقى - أرشيفية
وكالات

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كشفت قيادة العمليات المشتركة، اليوم الثلاثاء، عن تشكيل لجان للكشف عن مطلقي الصواريخ على عدد من المواقع في بغداد.
وقال الناطق باسم قيادة العمليات المشتركة اللواء تحسين الخفاجي: إنه " وبتوجيه من القائد العام للقوات المسلحة شكلت لجاناً لملاحقة الجهات التي تقوم بإطلاق هذه الصواريخ وتقديمها للعدالة"، لافتاً أن"العمليات المشتركة مستمرة بالعمل بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية والاستخبارية".
وأكد الخفاجي أن"هذا الموضوع ليس سهلاً ويحتاج الى دقة للتأكد من هوية من يقوم بهذه الأعمال وأن اللجان بدأت بالعمل والنتائج سترفع الى القائد العام للقوات المسلحة وهو من يتخذ القرار"، مبيناً أن"هذه اللجان تشترك فيها جميع الأجهزة الأمنية والاستخبارية وحسب توجيه القائد العام وسيتم التحقيق في كل قاطع يقع فيه الخرق لمعرفة أسباب حدوث هذا الخرق".
وتابع أن"إطلاق الصواريخ هو تصرفات فردية لا تعكس نظر الدولة في تطبيق القانون وفرض السيادة"، مؤكداً أن"الحكومة ماضية وكذلك العمليات المشتركة بعدم السماح بحدوث خروقات والحفاظ على هيبة الدولة".
وكانت خلية الإعلام الأمني قد أعلنت، اليوم الثلاثاء، سقوط ثلاثة صواريخ في محيط مطار بغداد الدولي.
وقالت الخلية في بيان إن "ثلاثة صواريخ نوع كاتيوشا سقطت، بعد منتصف ليلة أمس الاثنين، في محيط مطار بغداد الدولي".
 

العراق

الجيش العراقى

صواريخ

بغداد

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