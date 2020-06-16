العثور على جثة فتاة غارقة فى ترعة أمام قرية الترامسة بقنا

ودفع مرفق اسعاف قنا، برئاسة الدكتور بدوى سعيد، مدير المرفق، بسيارة اسعاف لنقل الجثة إلى مشرحة مستشفى قنا العام، عقب استخراجها من الترعة.



فيما تعاين أجهزة الأمن موقع غرق الفتاة، و تكثف جهودها لكشف ملابسات الواقعة، وهوية صاحبة الجثة، تحرر محضر بالواقعة و تم إخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.



