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العثور على جثة فتاة غارقة فى ترعة أمام قرية الترامسة بقنا

الثلاثاء، 16 يونيو 2020 01:49 م
العثور على جثة فتاة غارقة فى ترعة أمام قرية الترامسة بقنا جثة فتاة - أرشيفية
قنا - وائل محمد

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عثر أهالى قرية الترامسة على جثة فتاة غارقة فى ترعة أمام منطقة الشيخ حسن أبوعامر، دون وجود أى إصابات، تلقى اللواء شريف عبدالحميد، مدير أمن قنا، إخطارًا من مركز شرطة قنا، بالعثور على جثة فتاة فى العقد الثالث من العمر، غارقة فى ترعة أصفون بقرية الترامسة.

ودفع مرفق اسعاف قنا، برئاسة الدكتور بدوى سعيد، مدير المرفق، بسيارة اسعاف لنقل الجثة إلى مشرحة مستشفى قنا العام، عقب استخراجها من الترعة.

فيما تعاين أجهزة الأمن موقع غرق الفتاة، و تكثف جهودها لكشف ملابسات الواقعة، وهوية صاحبة الجثة، تحرر محضر بالواقعة و تم إخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

 

 


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