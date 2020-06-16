اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 16 يونيو 2020 08:27 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

العاملون الطبيون يحتجون بالشموع للمطالبة بالمساواة العرقية فى أمريكا.. صور

الثلاثاء، 16 يونيو 2020 08:00 ص
العاملون الطبيون يحتجون بالشموع للمطالبة بالمساواة العرقية فى أمريكا.. صور
رويترز

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

شارك العاملون الطبيون في لوس أنجلوس بولاية كاليفورنيا الأمريكية، في الاحتجاجات المطالبة بالمساواة العرقية ومزيدا من الديمقراطية، وذلك في وقفة احتجاجية بالشموع، في خضم مقتل جورج فلويد المواطن الأمريكي صاحب الأصول الأفريقية.

2020-06-16T041616Z_607241835_RC24AH946KP9_RTRMADP_3_HEALTH-CORONAVIRUS-USA
 
2020-06-16T041640Z_1953639143_RC24AH9PDK9V_RTRMADP_3_HEALTH-CORONAVIRUS-USA

وكانت الاحتجاجات إندلعت في الولايات الأمريكية وعدد من المدن العالمية ضد العنصرية ووحشية الشرطة، للمطالبة بالمساواة العرقية والديمقراطية وتوفير حياة كريمة.

2020-06-16T043339Z_1696457266_RC24AH962LGS_RTRMADP_3_HEALTH-CORONAVIRUS-USA
 
2020-06-16T042016Z_720361325_RC24AH9XUHRL_RTRMADP_3_HEALTH-CORONAVIRUS-USA

وكان الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، ذكر أنه سيوقع أمرا تنفيذيا بشأن إصلاح الشرطة وسيعقد مؤتمرا صحفيا فى هذا الخصوص، وذلك بعد عدة أسابيع من احتجاجات عمت أرجاء البلاد عقب وفاة الأمريكى الأسود جورج فلويد على أثر تعامل شرطة منيابوليس العنيف معه.

2020-06-16T043552Z_1508330352_RC24AH9AG2SC_RTRMADP_3_HEALTH-CORONAVIRUS-USA
 
2020-06-16T044717Z_1134070531_RC24AH9C6PSO_RTRMADP_3_HEALTH-CORONAVIRUS-USA
 
2020-06-16T044719Z_554848432_RC24AH9D5ZVM_RTRMADP_3_HEALTH-CORONAVIRUS-USA

امريكا

اطباء امريكا

احتجاجات امريكا

احداث امريكا

فلويد

مقتل فلويد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
"أسباب ارتفاع الذهب" فى برنامج "بنكنوت" على "نغم إف إم"

"أسباب ارتفاع الذهب" فى برنامج "بنكنوت" على "نغم إف إم"

انتهاء اليوم الـ83 لحظر التجوال.. وإعادة الانتشار الشرطى فى الثامنة مساءً

انتهاء اليوم الـ83 لحظر التجوال.. وإعادة الانتشار الشرطى فى الثامنة مساءً

ضبط إخوانيين اثنين لقيامهما بالنصب والترويج لبيع تماثيل أثرية

ضبط إخوانيين اثنين لقيامهما بالنصب والترويج لبيع تماثيل أثرية

بدء تنفيذ حظر التجول لليوم الـ83 على التوالى.. وانتشار شرطى فى الشوارع

بدء تنفيذ حظر التجول لليوم الـ83 على التوالى.. وانتشار شرطى فى الشوارع

وزير خارجية اليونان من فرنسا: سنتصدى بحزم للتعديات التركية على البحر المتوسط

وزير خارجية اليونان من فرنسا: سنتصدى بحزم للتعديات التركية على البحر المتوسط

رئيس مجلس النواب:المرأة المصرية حصلت فى عهد السيسى على حقوق لا مثيل لها

رئيس مجلس النواب:المرأة المصرية حصلت فى عهد السيسى على حقوق لا مثيل لها

البرلمان يوافق على مشروع قانون مجلس الشيوخ فى مجموعه

البرلمان يوافق على مشروع قانون مجلس الشيوخ فى مجموعه

تيسيرات جديدة للمواطنين والشركات بمشروع تعديل ضريبة القيمة المضافة

تيسيرات جديدة للمواطنين والشركات بمشروع تعديل ضريبة القيمة المضافة

حصيلة الإصابات بفيروس كورونا حول العالم تتخطى 8 ملايين حالة

حصيلة الإصابات بفيروس كورونا حول العالم تتخطى 8 ملايين حالة

فيديو.. الرئيس السيسى يتوقف بسيارته فى الشارع للاطمئنان على شاب مصاب فى حادث

فيديو.. الرئيس السيسى يتوقف بسيارته فى الشارع للاطمئنان على شاب مصاب فى حادث

إغلاق شارع الهرم 3 سنوات لإنشاء المترو.. أول جولة بشارع ترسا البديل الجديد (فيديو)

إغلاق شارع الهرم 3 سنوات لإنشاء المترو.. أول جولة بشارع ترسا البديل الجديد (فيديو)

السويس: تنسيق الشهادة الإعدادية يعلن خلال ساعات وارتفاع درجات القبول

السويس: تنسيق الشهادة الإعدادية يعلن خلال ساعات وارتفاع درجات القبول

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة