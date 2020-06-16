العاملون الطبيون يحتجون بالشموع للمطالبة بالمساواة العرقية فى أمريكا.. صور

رويترز

شارك العاملون الطبيون في لوس أنجلوس بولاية كاليفورنيا الأمريكية، في الاحتجاجات المطالبة بالمساواة العرقية ومزيدا من الديمقراطية، وذلك في وقفة احتجاجية بالشموع، في خضم مقتل جورج فلويد المواطن الأمريكي صاحب الأصول الأفريقية.

وكانت الاحتجاجات إندلعت في الولايات الأمريكية وعدد من المدن العالمية ضد العنصرية ووحشية الشرطة، للمطالبة بالمساواة العرقية والديمقراطية وتوفير حياة كريمة.

وكان الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، ذكر أنه سيوقع أمرا تنفيذيا بشأن إصلاح الشرطة وسيعقد مؤتمرا صحفيا فى هذا الخصوص، وذلك بعد عدة أسابيع من احتجاجات عمت أرجاء البلاد عقب وفاة الأمريكى الأسود جورج فلويد على أثر تعامل شرطة منيابوليس العنيف معه.