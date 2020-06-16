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الطيران الكويتى: 1160 عالقا مصريا يغادرون للقاهرة عبر 8 رحلات

الثلاثاء، 16 يونيو 2020 09:25 ص
الطيران الكويتى: 1160 عالقا مصريا يغادرون للقاهرة عبر 8 رحلات مطار الكويت
أ ش أ

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أعلنت الإدارة العامة للطيران المدنى الكويتى، اليوم الثلاثاء، مغادرة 1160 من العالقين المصريين فى الكويت، إلى محافظات القاهرة وسوهاج وأسيوط والإسكندرية؛ وذلك عبر 8 رحلات جوية .
وأوضح (الطيران المدنى) الكويتى - فى بيان صحفي، تلقى مكتب وكالة أنباء الشرق الأوسط فى الكويت نسخة منه - أن الرحلات تضمنت 3 رحلات على متنها 435 راكبا إلى القاهرة، و3 رحلات على متنها 435 راكبا إلى سوهاج، ورحلة واحدة على متنها 145 راكبا إلى أسيوط ورحلة واحدة على متنها 145 إلى الإسكندرية.
 
وكانت الإدارة العامة للطيران المدنى الكويتى، قد أعلنت أمس الإثنين، مغادرة 2523 من العالقين المصريين فى الكويت، إلى ثلاث محافظات، هى القاهرة وأسيوط وسوهاج؛ وذلك عبر 14 رحلة جوية.
 

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