وذكرت الصحيفة السنغافورية، أن هذه هي المرة الأولى التي ينخفض فيها العدد اليومي إلى أقل من 200 منذ أكثر من شهرين، حيث تم الإبلاغ عن 191 حالة في 11 أبريل الماضي.

وأضافت أن غالبية الحالات الجديدة هم من حاملي تصاريح العمل المقيمين في سكن العمال الأجانب، لافتة إلى أن الوزارة لم تسجل حالات وفيات جديدة وتبقى الحصيلة عند 26 حالة.