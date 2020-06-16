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الصحة: الابقاء على هيدروكسى كلوروكين بعلاج كورونا رغم سحب الصحة العالمية له

الثلاثاء، 16 يونيو 2020 08:55 م
الصحة: الابقاء على هيدروكسى كلوروكين بعلاج كورونا رغم سحب الصحة العالمية له هالة زايد وزيرة الصحة
كتب وليد عبد السلام

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أكدت الدكتورة جيهان العسال، نائب رئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا بوزارة الصحة، إن اللجنة لم تسحب عقار "هيدروكسي كلوروكين" من بروتوكول علاج المرضى المصابين بفيروس كورونا المستجد (كوفيد -19) ومستمرة في اعطاءة للمرضى رغم أن منظمة الصحة العالمية سحبت ترخيصة من علاج المصابين بكورونا .
 
كانت هيئة الغذاء والدواء الأمريكية "FDA" سحبت الاستخدام الطارئ لدواء "هيدروكسي كلوروكين" المضاد للملاريا كعلاج لفيروس كورونا.
 
وكانت وزارة الصحة والسكان أعلنت عن خروج 398 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 12329 حالة حتى اليوم.
 
وأشارت إلي أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 13732 حالة، من ضمنهم الـ 12329 متعافيًا.
 
وأضافت أنه تم تسجيل 1691 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 97 حالة جديدة.
 
وتابع أن المحافظات التي سجلت أعلى معدل إصابات بفيروس كورونا هي "القاهرة، الجيزة والقليوبية"، بينما سجلت محافظات "البحر الأحمر، مطروح وجنوب سيناء" أقل معدلات إصابات بالفيروس، مناشدًا المواطنين الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية واتباع إجراءات التباعد الاجتماعي، خاصة في المحافظات ذات معدلات الإصابة العالية.
 
وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولاً بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قاما الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


الصحة

كورونا

فيروس كورونا

الصحة العالمية

هيئة الدواء

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