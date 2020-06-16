"السلع التموينية": الأحد فض مظاريف مناقصة توريد زيت خام محلى

كتب مدحت وهبة

أعلنت الهيئة العامة للسلع التموينية، عن مناقصة محدودة رقم 1 لسنة 2021 /2020لتوريد زيت خام محلي بالجنيه لصالح الشركة القابضة للصناعات الغذائية (بحد ادنى 3000 طن زيت صويا ، 2000 طن زيت عباد) تسليم خلال الفترة من 10 إلى 30 أغسطس 2020.

وقالت الهيئة في بيان اليوم، إن جلسة فض المظاريف ستكون يوم الأحد الموافق 21 يونيو الجارى، الساعة الثانية عشر صباحا، وأن باقي الشروط والمواصفات طبقا لكراسة الشروط والمواصفات المتاحة بهيئة السلع التموينية.

وكان مسئولو الهيئة العامة للسلع التموينية استعرضوا خطة وزارة التموين والتجارة الداخلية لمواجهة تداعيات فيروس كورونا على مستوى توفير السلع الأساسية بالأسواق خلال الفترة المٌقبلة، وقال أحمد يوسف، نائب رئيس الهيئة العامة للسلع التموينية، إنه منذ جائحة فيروس كورونا وضعت وزارة التموين خطة للتعامل مع هذا الوضع، وذلك بضمان وجود أرصده للسلع الغذائية الأساسية تكفى لمدة 6 أشهر، وتم وضع خريطة لعدد السكان بكل محافظة تتضمن عدد المستحقين للتموين والخبز، وكذلك خطة للتعامل مع القرى التى يمكن أن تدخل الحجر الصحى وكيفية توصيل السلع لها.

وأضاف يوسف، خلال اجتماع لجنة الشئون الاقتصادية اليوم، أن هناك رصد يومى للسلع التموينية، وتم تحديد المطاحن الرئيسية بكل محافظة، وكذلك مستودعات الدقيق على مستوى الأحياء والمراكز لتحقيق سهولة وانسياب فى الإمدادات لتسهيل وصول الخبر لمناطق الحجر الصحى بشكل يومى، لافتا إلى أن تعاقدات الزيت تكفى حتى شهر أكتوبر بمعدل استهلاك شهرى يبلغ نحو 70 ألف طن، مشيرا إلى أن الوزارة استغلت فترة انخفاض الأسعار العالمية لشراء وتخزين الزيت فى إطار الطاقة الاستيعابية والتخزينية، وكذلك تعاقدات الأرز تكفى حتى شهر سبتمبر المٌقبل، لافتا إلى أن الأرز متوفر بكثرة وأسعاره انخفضت بالسوق، وبجودة تنافس جودة القطاع الخاص، ومخزون القمح يكفى لمدة 5 أشهر، والسكر يكفى حتى نهاية العام.