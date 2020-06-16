اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 16 يونيو 2020 03:13 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

الدفاع الروسية: التنظيمات الإرهابية بإدلب تعرقل عمل الدوريات العسكرية

الثلاثاء، 16 يونيو 2020 03:07 م
الدفاع الروسية: التنظيمات الإرهابية بإدلب تعرقل عمل الدوريات العسكرية الجيش الروسى
وكالات

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قالت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الثلاثاء إن التنظيمات الإرهابية فى إدلب تواصل محاولاتها تعطيل عمل الدوريات الروسية التركية المشتركة، التى تركز جهودها على بسط الاستقرار فى المنطقة.

وصرح المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية، اللواء إيغور كوناشينكوف، في بيان، أن الأوضاع الأمنية في سوريا لا تزال متوترة، مضيفا أنه في الوقت الذي تركز فيه الوحدات العسكرية الروسية جهودها لبسط الأمن في منطقة خفض التصعيد في إدلب، في إطار الاتفاق الروسي - التركي، لا تتوقف التنظيمات المسلحة عن محاولات تعطيل هذا الاتفاق.

وقال المتحدث إن الجماعات الإرهابية حاولت تنفيذ هجوم خلال مرور دورية مشتركة على الطريق السريع M-4، ونتيجة لتفجير المسلحين عبوة ناسفة عند مرور الدورية، تعرضت ناقلة جند مدرعة روسية لأضرار طفيفة، ولم يُصب أي من عناصر الدورية المشتركة بأذى.

تجدر الإشارة إلى أن هذه الحادثة ليست الأولى من نوعها، حيث انفجرت قنبلة على طريق M-4 السريع في إدلب نهاية الشهر الماضي، لدى مرور دورية تركية.

 

روسيا

الجيش الروسى

سوريا

إدلب

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

الطيران السورى يستهدف مجموعة من المسلحين فى جبل الزاوية جنوب إدلب

الأحد، 14 يونيو 2020 01:00 ص

غزو عثمانى اقتصادى للأراض السورية.. أردوغان يفرض الليرة التركية فى مناطق شمال سوريا.. إدلب وحلب أبرز المناطق.. ومراقبون دوليون : محاولة من الرئيس التركى لتفادى خسائره الاقتصادية الفادحة

السبت، 13 يونيو 2020 11:30 ص

الجيش ﺍﻟﺴﻮﺭﻱ يشن غارات مكثفة على مواقع للمجموعات الإرهابية ﺑﺮﻳﻒ إدلب

الثلاثاء، 09 يونيو 2020 02:07 م

مقتل جندى من قوات الاحتلال التركى وإصابة اثنين آخرين فى إدلب السورية

الجمعة، 05 يونيو 2020 11:25 م

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
الخطيب يصل اتحاد الكرة لحضور اجتماع الأندية مع اللجنة الخماسية

الخطيب يصل اتحاد الكرة لحضور اجتماع الأندية مع اللجنة الخماسية

الإخوان تواصل الأكاذيب.. وفاة ضابط بكورونا آخر الشائعات

الإخوان تواصل الأكاذيب.. وفاة ضابط بكورونا آخر الشائعات

احذروا طقس الـ48 ساعة المقبلة.. الأرصاد: موجة حارة تضرب البلاد اليوم وتصل ذروتها غدا.. مصر تتأثر بمنخفض الهند الموسمى والعظمى بالقاهرة ستصل لـ 39 درجة..و الدرجات تعاود انخفاضها الخميس والعظمى تسجل 33 درجة

احذروا طقس الـ48 ساعة المقبلة.. الأرصاد: موجة حارة تضرب البلاد اليوم وتصل ذروتها غدا.. مصر تتأثر بمنخفض الهند الموسمى والعظمى بالقاهرة ستصل لـ 39 درجة..و الدرجات تعاود انخفاضها الخميس والعظمى تسجل 33 درجة

عبد العال يطالب النواب بالابتعاد عن مقاعد الحكومة : كدا خطر على الجميع

عبد العال يطالب النواب بالابتعاد عن مقاعد الحكومة : كدا خطر على الجميع

فيديو وصور.. إلقاء مليون زريعة سمك فى نهر النيل بمدينة المنيا لزيادة الثروة السمكية

فيديو وصور.. إلقاء مليون زريعة سمك فى نهر النيل بمدينة المنيا لزيادة الثروة السمكية

جامعة الفيوم تفوز بمشروع بحثى لعلاج مرضى الربو من مصدر طبيعي

جامعة الفيوم تفوز بمشروع بحثى لعلاج مرضى الربو من مصدر طبيعي

الداخلية تنتفض ضد سوق الكيف..مكافحة المخدرات تقتحم حدائق الشيطان فى البحيرة وتحرق 10 أفدنة بانجو..إحباط تهريب 378 لفافة "بودرة" بمسقط رأس عزت حنفي في أسيوط وضبط 70 طربة حشيش بالإسكندرية.. صور

الداخلية تنتفض ضد سوق الكيف..مكافحة المخدرات تقتحم حدائق الشيطان فى البحيرة وتحرق 10 أفدنة بانجو..إحباط تهريب 378 لفافة "بودرة" بمسقط رأس عزت حنفي في أسيوط وضبط 70 طربة حشيش بالإسكندرية.. صور

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الثلاثاء 16-6-2020

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الثلاثاء 16-6-2020

السجن 10 سنوات لصاحب سوبر ماركت قتل متسولا سرق علبة "كانز" بعابدين

السجن 10 سنوات لصاحب سوبر ماركت قتل متسولا سرق علبة "كانز" بعابدين

عماد متعب : أتمنى العمل في الأهلي ولا أجد نفسي فى انتخابات الجبلاية

عماد متعب : أتمنى العمل في الأهلي ولا أجد نفسي فى انتخابات الجبلاية

شراكة بين القابضة المعدنية وبروتون الماليزية لتجميع وتصنيع السيارات

شراكة بين القابضة المعدنية وبروتون الماليزية لتجميع وتصنيع السيارات

البنك الأهلي المصري يفتتح 13 فرعا جديدا خلال الستة اشهر الاخيرة

البنك الأهلي المصري يفتتح 13 فرعا جديدا خلال الستة اشهر الاخيرة

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة