اليوم السابع
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الثلاثاء، 16 يونيو 2020 01:08 م
خالد صلاح
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الحكومة السويسرية: اقتصادنا قد يخسر 100 مليار دولار بسبب كورونا

الثلاثاء، 16 يونيو 2020 12:12 م
الحكومة السويسرية: اقتصادنا قد يخسر 100 مليار دولار بسبب كورونا رئيسة سويسرا سيمونيتا سوماروجا
رويترز

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قالت الحكومة السويسرية اليوم الثلاثاء إن ناتجها الاقتصادي قد يخسر أكثر من 100 مليار دولار بسبب تداعيات جائحة فيروس كورونا.

وتتوقع الحكومة أن يبلغ الناتج المحلي الإجمالي حوالي 652 مليار فرنك سويسري (687.26 مليار دولار)، انخفاضا من 712 مليار فرنك في توقعات ديسمبر. وبالنسبة للعام 2021، أصبح من المتوقع تسجيل 688 مليار فرنك، انخفضا من توقع سابق عند 725 مليار فرنك.

وقال الاقتصادي رونالد إندرجاند "على أساس نصيب الفرد، فإن التراجع سيكون سيئا على غرار منتصف السبعينيات إن لم يكن أسوأ.. سيستغرق التغلب على هذا الوضع سنوات. لن يعود الاقتصاد للمستوى السابق إلا بحلول 2022".

كان إندرجاند يتحدث بعد أن توقعت أمانة الدولة للشؤون الاقتصادية تراجع الاقتصاد 6.2 بالمئة في 2020، ثم تعافيه على نحو متوسط في 2021.

 


الحكومة السويسرية

كورونا

اقتصاد سويسرا

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