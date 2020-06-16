اليوم السابع
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الجيش اللبنانى: إلقاء القبض على 36 شخصا ارتكبوا أعمال شغب وتخريب

الثلاثاء، 16 يونيو 2020 12:11 ص
الجيش اللبنانى: إلقاء القبض على 36 شخصا ارتكبوا أعمال شغب وتخريب لبنان - أرشيفية
أ.ش.أ

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أعلن الجيش اللبناني، أن إجمالى من جرى إلقاء القبض عليهم فى غضون الأيام الخمسة الماضية خلال أعمال التخريب والشغب والمواجهات التي شهدتها البلاد بلغ 36 شخصا.

وذكرت مديرية التوجيه بقيادة الجيش اللبنانى - في بيان - أن عمليات الضبط التي أجراها جهاز مخابرات الجيش شملت مناطق لبنانية مختلفة، مشيرة إلى أن المقبوض عليهم ارتكبوا أعمال شغب واعتداء على الممتلكات العامة والخاصة.

وأضافت أن الجرائم التي ارتكبها المضبوطون تضمنت أيضا الاعتداء على فروع البنوك ومحال تجارية ومطاعم ومقاهي، وكذلك التعرض لعدد من الشاحنات المحملة بالمواد الغذائية لصالح منظمات دولية، والاعتداء على القوى الأمنية المكلفة بفرض الأمن والنظام العام.

وشهد لبنان خلال الأيام القليلة الماضية موجة من الشغب وتحطيم وإحراق المؤسسات العامة والخاصة، لاسيما في العاصمة بيروت ومدينة طرابلس (شمالي البلاد) والاعتداء على قوات الجيش والقوى الأمنية والدخول في مواجهات عنيفة معها، وذلك على خلفية احتجاجات اندلعت بصورة مفاجئة جراء التدهور الحاد في الأوضاع المالية والاقتصادية والمعيشية في البلاد، والارتفاع الكبير في سعر صرف الدولار مقابل الليرة اللبنانية بما ترتب عليه من تداعيات أبرزها الغلاء الشديد في أسعار السلع والمنتجات والمستلزمات الأساسية.


الجيش اللبنانى

اعمال تخريب

لبنان

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احتجاجات لبنان

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