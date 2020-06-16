التعليم: لم نتجاوز الأعداد المسموحة فى اعتذارات امتحانات الثانوية العامة

كتب محمود طه حسين

كشف الدكتور رضا حجازى، نائب وزير التربية والتعليم لشئون المعلمين رئيس امتحانات الثانوية العامة، أن اعتذارات المعلمين عن المشاركة فى امتحانات الثانوية العامة لم تتجاوز الأعداد المسموح بها طبقا للإحصائيات، مؤكدا أن الأمور تسير وفقا معدلات طبيعية، وكل لجنة سيكون فيها العدد المطلوب من الملاحظين والمراقبين دون أى خلل.

وأكد رئيس امتحانات الثانوية العامة، أنه تم قبول طلبات كل من تقدم للاعتذار عن المشاركة فى أعمال امتحانات الثانوية طالما توافر شروط الاعتذارات، موضحا أنه تم قبول طلبات آلاف المعلمين.





وكشفت مصادر مسئولة، أنه سيتم تخصيص غدا الأربعاء لقبول اعذار من تخلفوا عن تقديم اعتذارات منذ فتح الباب الأحد الماضى 14 يونيو الجارى والذين لهم حق التقدم بتظلم وتوافرت فيهم الشروط.

وكانت قد أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى عن بدء تلقى طلبات الاعتذار أمس الأحد وتستمر حتى مساء اليوم الثلاثاء 16 يونيو 2020، وحددت 10 ضوابط لقبول اعتذارات المعملين، مؤكدا على ثقة الوزارة فى المعلمين الذين سيشاركون فى الامتحانات، والذى يمثل واجب تربوى ووطنى فى ظل الظروف التى تمر بها البلاد حاليًا.

حددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى حالات قبول الاعتذارات:

1. قومسيون طبى معتمد بتاريخ حديث وصورة ضوئية من البطاقة العلاجية.

2. أجازة بدون مرتب (المستند الدال على ذلك).

3. العمل جزء من الوقت (صورة طبق الأصل من المستندات الدالة على الحالة معتمد من الإدارة التعليمية).

4. نسبة عجز 5%.

5. وجود طفل رضيع (حتى سنتين + أصل شهادة ميلاد).

6. وجود طفل من ذوى الاحتياجات الخاصة( تقرير طبى + شهادة ميلاد).

7. وفاة الزوج أو الزوجة (شهادة وفاة لا تتجاوز العام).

8. الزوج يعمل بالمناطق النائية أو السفر خارج البلاد (خطاب معتمد من جهة العمل).

9. ند الزوجين لأعمال الامتحانات (يقبل أحدهما فقط).

10. الحرمان من أعمال الامتحانات أو الإحالة للمحاكمة التأديبية.