اليوم السابع
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التصريح بدفن شاب لقى مصرعه فى انقلاب دراجة بخارية بالبدرشين

الثلاثاء، 16 يونيو 2020 12:54 م
التصريح بدفن شاب لقى مصرعه فى انقلاب دراجة بخارية بالبدرشين انقلاب دراجة - أرشيفية
كتب أحمد الجعفرى

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أصدرت النيابة العامة بجنوب الجيزة تصريح بدفن شاب لقى مصرعه فى حادث انقلاب دراجة بخارية فى البدرشين، واستعلمت عن الحالة الصحية لأخر أصيب فى الواقعة، وطلبت تحريات أجهزة الأمن حول الواقعة، وأمرت بالتحفظ على الدراجة المتسببة فى الحادث.

تلقت غرفة النجدة بالجيزة بلاغا يفيد وقوع حادث مرورى بمنطقة البدرشين، وتبين أن الحادث أسفر عن مصرع شاب وإصابة اخر انقلبت بهما دراجة بخارية يستقلانها، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وباشرت النيابة التحقيق.

وهناك خظوات يؤدى اتباعها لمنع الوقوع فى الحوادث التى يقع خلالها ضحايا و مصابين ومن تلك الخطوات:

1-تجنب السرعة الزائدة على الطرق و التزم بالسرعة المقررة من المرور لكل طريق لان السرعات الكبيرة تزيد من القوى المؤثرة على السيارة في حالة الدوران والتي تؤدي إلى زيادة احتمالات الزحف أو الانقلاب و تزيد من طاقة الحركة للسيارة بصورة كبيرة وتؤدي إلى زيادة قوة الاصطدام.

2-أنظر بعناية في الاتجاهين – مرتين – قبل أن تدخل في تقاطع للطرق فإنه من السهل عدم ملاحظة سيارة قادمة من أول نظرة حيث يمكن أن تكون في مجال للرؤيا خلف إطار الزجاج الأمامي فالنظرة الأخرى لن تأخذ من الوقت إلا ثانية والتي قد تكون كافية لمنع تصادم خطير.

3-لا تندفع مسرعاً في تقاطع حالما تتحول الإشارة الضوئية للمرور إلى اللون الأخضر و هذه طريقة جيدة لمنع اصطدامك بسيارة شخص مسرعاً قاطعاً للإشارة الحمراء الخاصة به قادما من الناحية الأخرى.

4-أنظر إلى جهة اتجاه سيرك قبل أن تنطلق بالسيارة عند التقاطع في حالة الدوران  مثلاً؛ عند انتظارك خلو الطريق من السيارات القادمة من الإشارة في اليسار وقبل أن تأخذ الدوران لليمين لا تنسى أن تنظر إلى اليمين قبل أن تستأنف السير  فقد يكون هناك بعض المشاة أو السيارات تعبر طريقك خلال انتظارك للدوران.

5-توقع التغييرات المفاجئة في السير لانه فى حالة السير في الحارة السريعة من الطريق وأمامك الطريق خالي والحارة المجاورة ممتلئة بالسيارات يجب أن تكون مستعد لأن يندفع سائق غير صبور من تلك الحارة إلى أمامك مباشرة

6-تعرف على المنطقة الغير مرئية لسيارتك (المنطقة العمياء) عندما تلاحظ الطريق عند استخدامك للمرآة الخلفية ريما تحتاج أن تلتفت لتنظر مباشرة للحارة بجانبك لاكتشاف شيء لم تلاحظه في المرآة هذه في غاية الأهمية بالأخص عند تغيير الحارة- لا تعتمد فقط على المرآة.

7-خذ حذرك من المنطقة الغير مرئية للسائقين الآخرين و اتخذ مزيد من الحذر عند المرور من السيارات الضخمة (الحافلات) التي ليس لها مرونة في السير ولها منطقة كبيرة غير مرئية (المنطقة العمياء) في حالة عدم رؤيتك لمرآة الشاحنة فإن الاحتمال أن السائق لا يراك

8-خذ حذرك من الأطفال والحيوانات الأليفة و راعي اللوحات المرور الإرشادية الخاصة بتحديد السرعة بالقرب من المدارس أو المناطق السكنية؛ فإن الأطفال والحيوانات الأليفة يمكن فجأة الاندفاع أمامك داخل الطريق

 

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